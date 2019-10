Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a fost implementat in premiera naționala la nivelul secției de Neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) din Timișoara, urmand a fi extins și la nivelul altor secții. In urma cu șase luni, la nivelul SCJU Timișoara a demarat un proiect pilot ce viza implementarea unui sistem…

- Anul acesta am strans 82.747 lei pentru Laboratorul de recuperare, medicina fizica si balneologie copii (Baza tratament) aparținand Spitalului Județean de Urgența Bacau. Va mulțumim! Campania „Luna cora, luna inimilor deschise”, desfasurata in perioada 1 mai – 31 august 2019, a strans 82.747 lei din…

- Digi | RCS & RDS lanseaza luni, 2 septembrie, cea de-a doua campanie din 2019 pentru activarea facturii electronice, care se adreseaza abonatilor persoane fizice. Campania "Activeaza factura electronica si poti castiga o vacanta in...

- Clienții unui supermarket au fost ingroziți sa vada un șarpe viu pe rafturile unui supermaket Seful Directiei Sanitar Veterinare (DSP) Covasna, Siko Barabasi Sandor, a declarat, pentru AGERPRES, ca sarpele gasit vineri pe unul dintre rafturile cu legume/fructe ale unui supermarket din municipiul Sfantu…

- Campanie de informare neobisnuita, la frontiera. Un grup de voluntari vor imparti, vineri si sambata, mii de pliante cu informatii despre cum se va vota prin corespondenta in afara granitelor Romaniei. Cei vizati de campanie sunt romanii care muncesc in strainatate si vin acasa in aceasta perioada…

- Alianta USR PLUS incepe, miercuri, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale din acest an.„Alianta USR PLUS merge mai departe! USR si PLUS au decis ca Romania are nevoie de noi, impreuna! Alianta USR PLUS isi continua apasat drumul catre…

- "Ateliere Fara Frontiere si Ecotic cauta companii mari si IMM-uri care sa-si indeplineasca responsabilitatile legale de management al deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) prin intermediul singurei organizatii din Romania care colecteaza si pregateste deseurile de echipamente…

- Campania "Strigat de viata", prin care maternitati din Romania sunt dotate cu echipament necesar copiilor nascuti prematur, a ajuns la finalul editiei sapte, iar in total 66 de institutii de sanatate au beneficiat de echipamente de 800.