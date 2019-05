Secții de votare amenajate în prăznicare. Sunt singurele unități de stat din sate Alegatorii din satele Poiana si Jahalia, judetul Suceava, vor vota, duminica, in doua spatii mai putin obisnuite: in sali in care se organizeaza praznice pentru morti. Autoritatile nu au gasit alte spatii disponibile pentru amenajarea sectiilor de vot. In satul Poiana, comuna Zvoristea si in satul Jahalia, comuna Rasca, sectiile de vot au fost amenjate in salile in care se organizeaza praznice pentru morti, apartinand parohiilor ortodoxe. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii din satele Poiana și Jahalia, județul Suceava, vor vota, duminica, in doua spații mai puțin obișnuite: in sali in care se organizeaza praznice pentru morți, transmite Mediafax.Autoritațile nu au gasit alte spații disponibile pentru amenajarea secțiilor de vot. In satul Poiana,…

- Alegatorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauza de boala sau invaliditate pot solicita urna speciala (mobila) de la sectia de votare cea mai apropiata de locul in care se afla in ziua alegerilor printr-o cerere scrisa insoțita de documente justificative. Daca in anii anteriori,…

- Autoritatea Electorala Permanenta a facut miercuri o simulare a procesului de votare la alegerile europarlamentare si la referendumul national care se vor desfasura in data de 26 mai, context in care au fost prezentati pasii pe care alegatorii trebuie sa ii urmeze atunci cand se vor prezenta la urne.…

- Autoritațile din Buzau au intrat in alerta dupa ce un localnic din Nehoiu a sunat la 112 și a anunțat ca intr-o zona greu accesibila a gasit bucați dintr-un avion ce pare a fi de mici dimensiuni. Spre locul indicat au plecat polițiști, pompieri, jandarmi și echipaje de la Ambulanța.Salvatorii…

- Autoritatile din Dambovita anunta stingerea focarului de Pesta Porcina Africana din comuna Poiana, izbucnit in data de 19 martie, anul acesta. Medicii nu au mai depistat niciun caz de imbolnavire de atunci.

- Doi oameni au ajuns la spital dupa ce un barbat fara permis de conducere s-a rasturnat cu mopedul. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica seara, la ora 21.40, in timp ce conducea mopedul pe DN 29A, din comuna Zvoriștea, un barbat de 44 de ani, din comuna Hantesti, a pierdut controlul ...

- Majoritatea celor aflati la bord erau femei si copii, ei nestiind sa inoate, a informat seful agentiei de aparare civila din Mosul. Echipajele de urgenta incearca sa gaseasca pasagerii de pe nava, care se indrepta spre o insula turistica. Fortele de securitate au precizat ca in jur…

- Luni, in jurul orei 14.55, in timp ce se deplasa pe bicicleta pe DN 29A din comuna Zvoriștea, un localnic de 43 de ani s-a dezechilibrat și a intrat in coliziune cu autoutilitara condusa regulamentar de un barbat de 40 de ani, din comuna Dumbraveni.Din accident a rezultat ranirea ușoara a ...