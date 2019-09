Stiri pe aceeasi tema

- Seful Statului Major al Fortelor Navale (SMFN), viceamiralul Alexandru Mirsu, a afirmat joi, la Constanta, in deschiderea festivitatilor organizate de Ziua Marinei, ca Marina Militara dovedeste permanent ca este o forta moderna, credibila si bine antrenata, la nivelul partenerilor si aliatilor cu…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat, miercuri, la Constanta, contractul de finantare pentru extinderea Delfinariului din cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii (CMSN), proiect in valoare totala de...

- Aparatura medicala pentru șase spitale orașenești din Timiș, in valoare de 1,5 milioane de lei. Fiecarui spital ii va reveni suma de 250.000 de lei și va trebui sa achiziționeze aparatura medicala pana in noiembrie, in caz contrar vor pierde sumele alocate. ”Sanatatea, o prioritate pentru Consiliul…

- Potrivit organizatiei, cu toate ca numarul nasterilor la mamele minore a scazut usor in 2018, atat in cazul mamelor sub 15 ani (de la 743 in 2017 la 674), cat si in cazul celor cu varsta cuprinsa intre 15 si 19 ani (de la 18.173 la 17.307), situatia ramane "ingrijoratoare" privind ordinul nasterilor…

- Anunț de presa Data: 18 iulie 2019 Lansarea proiectului „DOTAREA CU APARATURA MEDICALA MODERNA A UNITAȚII DE PRIMIRE URGENȚE FOCȘANI” UAT Județul Vrancea, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Dotarea cu aparatura medicala moderna a Unitatii de Primire Urgente…

- Ministerul Fondurilor Europene a publicat recent lista finanțarilor europene obținute de fiecare județ și regiune in parte, pentru ciclul 2014-2020. In top 5 județe nu se afla niciunul din regiunea Moldovei, ci sunt Ilfov, București, Constanța, Cluj... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.