Secție de POLIȚIE din Germania, atacată de elevi - Ce au încercat să facă adolescenții deranjați la o petrecere In jur de 100 de elevi au atacat o sectie de politie din orasul german Starnberg, din landul Bavaria, pentru a-si elibera un coleg de 15 ani, informeaza news.ro. Incidentul a avut loc joi noaptea dupa ce politia a fost chemata la o petrecere. Ofiterii l-au retinut la petrecere pe adolescent, care era in stare de ebrietate si agresiv. Tanarul a fost plasat intr-o celula la sectia de politie, ceea ce i-a determinat pe colegii sai sa incerce sa il elibereze. Politia a informat ca elevii au aruncat cu sticle si au incercat sa darame usa de la intrare. Politia a fost chemata in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Circa 50 de elevi au fortat intrarea intr-o sectie de politie din Germania pentru a elibera un coleg de 15 ani, retinut pentru consum de alcool si comportament turbulent, a informat joi politia, citata de DPA. Agentii de paza de la o scoala din orasul Starnberg, din sudul Germaniei, au chemat politia…

