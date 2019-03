Sectia speciala: Kovesi, urmarita penal pentru complicitate la represiune nedreapta La o zi de cand fosta sefa a DNA-ului fusese personal Sectia speciala – cand a raspuns citatiei primite, pentru a fi audiata in dosarul deschis ca urmare a plangerii depuse de Sebastian Ghita, ocazie cu care a aflat ca e suspecta si intr-o alta cauza-, procurorii din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie au dat detalii […] Sectia speciala: Kovesi, urmarita penal pentru complicitate la represiune nedreapta is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

