Sectia Speciala anunta ca a cerut DNA dosarul agentului guvernamental la CEDO

- Parchetul General a transmis ca Secția de anchetare a magistraților a primit o plângere în care se susține ca DNA a deschis abuziv un dosar în cazul agentului guvernamental al României la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO),

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie ar fi deschis un dosar in care este implicat agentul guvernamental al Romaniei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), Viorel Mocanu, privind observatiile depuse de acesta in cauza Dragnea contra Romaniei. Sectia Speciala ar fi cerut dosarul de la…

- In timpul procesului prin care a cerut si obtinut revocarea controlului judiciar, fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, a spus in sala de judecata ca ar trebui sa fie cercetat de Sectia pentru investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) si nu de DIICOT.

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) este asteptata joi sa pronunte o decizie in dosarul in care Alexander Adamescu solicita incetarea mandatului de arestare in lipsa emis de aceeasi instanta in 2016 in dosarul in care acesta este acuzat de dare de mita.

- Elan Schwartzenberg a scapat marți definitiv de mandatul de arestare preventiva in lipsa și de urmarire internaționala dupa ce Direcția Naționala Anticorupție a anunțat in sala la Curtea de Apel București ca iși retrage contestația depusa, scrie G4Media. Decizia vine in dosarul privind banii pe care…

- DIICOT a inceput urmarirea penala in personam pentru infracțiunea de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea naționala (articolul 407 din Codul penal, alineatul 3) fața de Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila și prieten al liderului PSD, Liviu Dragnea, (potrivit afirmațiilor…

- Marele dosar instrumentat de gasca de penali de la DNA Ploiesti Onea-Portocala&co, HidroPrahova, a fost clasat. In acest dosar au mai fost cercetați omul de afaceri Sebastian Ghita, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, si fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma. Reamintim…

- Sectia Speciala a retras apelul in dosarul lui Damian Dolache, judecator la Curtea de Apel Bucuresti, care a fost condamnat in martie in prima instanta la 10 luni de inchisoare cu suspendare pentru ca fusese prins baut la volan. Retragerea apelului inseamna ca procesul impotriva judecatorului se opreste…