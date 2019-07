Stiri pe aceeasi tema

- Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție anunța, vineri seara, ca s-a sesizat din oficiu cu privire la imprejurarile in care organele de urmarire penala au acționat/nu au acționat in contextul cercetarilor care s-au derulat in cauza privind dispariția adolescentelor din Olt. „Secția pentru…

- Biroul de informare publica si relatii cu mass media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat sa aduca la cunostinta publica urmatoarele:Fata de informatiile semnalate de mass media cu privire la cauza penala privind decesul unei tinere din judetul Olt, Presedintele Consiliului…

- Procurorul Adina Florea, de la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) s-a sesizat din oficiu cu privire la situatia procurorului Marius Iacob, care a ocupat ilegal, timp de patru luni, functia de procuror-sef adjunct al DNA. Potrivit unor surse judiciare, sesizarea din oficiu…

- Clarificari ale procurorului Bogdan Licu in cazul adoptiei Sorinei Procurorul general interimar Bogdan Licu a mers astazi la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie pentru a discuta, printre altele, despre cazul Sorinei, fetita adoptata de o familie româno- americana din Baia…

- Plenul CSM, amanat pentru a patra oara, din lipsa de cvorum CSM trebuia sa ia o decizie în privinta validarii în functie a noului sef al Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, Adina Florea. Arhiva foto: Agerpres. Lucrarile plenului Consiliului Superior al Magistraturii…

- Existenta Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) ar putea fi pusa in pericol chiar de persoane din interiorul Guvernului Dancila. Infiintarea SIIJ face obiectul unor sesizari la Curtea de Justitie a UE, iar Guvernul risca sa rateze termenul limita de depunere a observatiilor…

- Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) cere judecatorilor Inaltei Curți de Casație și Justiție sa confirme ordonanța prin care procurorii SIIJ au redeschis un dosar penal din 2017 care ii vizeaza, printre alții, pe judecatorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior…