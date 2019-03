Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii precizeaza, vineri, ca mai multe modificari aduse de Guvern legilor justitiei difera in continut fata de cele transmise CSM spre avizare.



Potrivit unui comunicat al Sectiei pentru procurori, aceasta isi exprima dezaprobarea cu privire la imprejurarea publicarii in Monitorul Oficial a unor acte normative emise de Guvern diferite in continut fata de cele inaintate Consiliului Superior al Magistraturii spre avizare.



"Astfel, constatam ca in forma publicata in Monitorul Oficial a OUG 12/2019 sunt prevazute doua…