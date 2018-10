Sectia pentru procurori din CSM reactioneaza la declaratiile premierului Dancila din PE

Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii spune ca a luat act cu ingrijorare de declaratiile publice ale premierului Viorica Dancila din plenul Parlamentului European cu privire la functionarea sistemului judiciar din Romania. "Sectia pentru procurori, cu majoritate,…

- Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii o va audia, joi, pe Adina Florea, propunerea lui Tudorel Toader pentru sefia DNA. „Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit calendarul pentru examinarea propunerii ministrului justitiei de avizare a numirii…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va lua in discutie in sedinta de marti raportul Inspectiei Judiciare privind controlul tematic la DNA vizand situatia achitarilor definitive inregistrate in perioada 2016 - primul semestru al anului 2017, informeaza news.ro.Sedinta…

- Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat, vineri, calendarul privind examinarea Adinei Florea la conducerea DNA, interviul in fata Sectiei urmand a fi sustinut pe 27 septembrie, iar avizul sa fie transmis ministerului Justitiei pe 2 octombrie.

- Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA, urmeaza sa sustina pe 27 septembrie interviul in fata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit unui comunicat al CSM transmis vineri AGERPRES, Sectia pentru…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va decide miercuri unde isi va continua activitatea de procuror fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi. "Nota Directiei resurse umane si organizare nr. 4303/2018 privind continuarea activitatii doamnei Laura Codruta Kovesi, procuror sef…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va decide miercuri unde isi va continua activitatea de procuror fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi. "Nota Directiei resurse umane si organizare nr. 4303/2018 privind continuarea activitatii doamnei Laura Codruta Kovesi, procuror sef…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va discuta miercuri continuarea activitatii ca procuror de catre Laura Codruta Kovesi, in urma revocarii ei de la sefia Directiei Nationale Anticoruptie. "Nota Directiei resurse umane si organizare nr. 4303/2018 privind continuarea…