Laura Codruta Kovesi avertizeaza: Unii vor sa fure linistiti in continuare!

Curtea Suprema a ridicat miercuri masura controlului judiciar dispusa impotriva fostei sefe DNA de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), in dosarul in care Laura Kovesi este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita… [citeste mai departe]