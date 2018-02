Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta, astazi, solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi.

- Cateva mii de persoane protesteaza, la ora transmiterii stirii, in Piata Victoriei, manifestantii solicitand demisia ministrului Justitiei, fiind nemultumiti de solicitarea lui Tudorel Toader de revocare a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Cererea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns ieri la CSM. Documentul va intra in circuitul administrativ al CSM, dar nu a fost stabilit inca un calendar al discutiilor pe marginea propunerii facute de ministrul justitiei, Tudorel Toader. Un aviz al CSM este…

- Reprezentanti ai CSM au declarat pentru News.ro ca raportul ministrului Tudorel Toader a ajuns la CSM, a fost inregistrat si a intrat in circuitul administrativ.Ei au precizat ca pana la acest moment nu au fost dispuse alte masuri, incluzand vreun calendar, iar data sedintei in care va…

- Iohannis, despre procedura de revocare: Doar presedintele poate decide Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, intrebat fiind daca are obligatia sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, ca legea prevede ca e chestiune de oportunitate politica si ca decizia este la seful statului. "Am auzit…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, insa, din punctul sau de vedere, nu au fost „motive temeinice” pentru acest demers. „M-am exprimat aseara institutional…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, insa, din punctul sau de vedere, nu au fost "motive temeinice" pentru acest demers. "M-am exprimat…

- Implicarea institutiilor politice in numirea sau revocarea magistratilor trebuie sa tina seama de avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), considera judecatorul Cristi Danilet."Singura autoritate a statului care gestioneaza cariera magistratilor este CSM - acesta e rostul pentru…

- Site-ul Ministerului Justitiei este blocat si la mai bine de 17 ore de la momentul anuntului facut de Tudorel Toader, care a declarat, joi, ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari.…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a reacționat dupa anunțul ministrului Justiției, Tudorel Toader, privind declanșarea procedurii de revocare. ”Ca urmare a solicitarilor reprezentanților mass media privind exprimarea unui punct de vedere fața de anunțul ministrului…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a anunțat ca inca nu a primit raportul facut de ministrul Justiției, Tudorel Toader, privind activitate DNA și revocarea procurorului șef, Laura Codruța Kovesi. De asemenea, reprezentanții CSM au mai spus ca data ședinței in care va fi emis avizuș privind revocarea…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) nu a primit inca raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi, spun reprezentantii Consiliului, precizand ca dupa analiza documentului va fi stabilita data…

- Procurorul Cristian Ban, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a precizat ca reprezentantii CSM asteapta propunerea de revocare initiata de ministrul Justitiei, urmand sa analizeze daca e intemeiata, avand 30 de zile la dispozitie."Asteptam propunerea de revocare. Urmeaza sa o analizam…

- "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti. Ne-a facut sa credem ca poate fi chiar un Ministru al Justitiei, un om rational care nu va ceda presiunilor cohortei de pesedisti care asteapta cu sufletul la gura caderea celui mai eficient bastion al luptei anticoruptie.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta analiza (n. r. -…

- Revocarea procurorului general al Romaniei sau a procurorului sef al DNA se face de catre presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, care se poate sesiza si din oficiu. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Joi seara, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, s-au anuntat proteste in Piata Victoriei din Capitala.

- Laura Codruța Koveși a fost pusa la zid in raportul privind activitatea manageriala a DNA, prezentat de Tudorel Toader, ministrul Justiției, care a sintetizat acuzațiile la adresa acesteia in 20 de puncte. Ministrul a refuzat sa raspunda la intrebari sau sa explice o parte dintre acuzații, promițand…

- Uniunea Salvati Romania a reactionat dupa Tudorel Toader a anuntat ca propune revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, acuzand ca actiunile ministrului “sunt o dovada de atentat la independența sistemului judiciar din Romania”. USR condamna “decizia politica” luata de Toader și cere…

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei. Tudorel…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a luat act luni de suspendarea din functie a procurorului Mihaiela Moraru Iorga, dupa ce a fost trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual.

- Ministerul Afacerilor Interne a solicitat procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, revocarea detasarii din functie a celor doi politisti care apar in inregistrarile facute publice de fostul deputat Vlad Cosma. Este vorba despre comisarul sef de politie Iordache Mihai si comisarul sef de politie Florea…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat numirea Iulianei Crisan in functia de procuror sef al Serviciului pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, excluderea din magistratura a lui Mircea Negulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana…

- Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a decis marti incetarea activitatii la DNA a lui Eugen Stoina, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier, si revenirea acestuia la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. "Sectia…

- Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, transmite News.ro . Actiunea disciplinara a fost…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Ministrul Justiției a declarat la ieșirea de la ședința Consiliului Superior al Magistraturii ca a luat o decizie in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi, procurorul sef al DNA. Tudorel Toader a facut o evaluare a activitații procurorului sef si anunța zilele trecute ca urmeaza sa decida daca…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- In cadrul dezbaterilor de marti au fost supuse votului prevederile referitoare la Inspectia Judiciara, care 'este structura cu personalitate juridica in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul in municipiul Bucuresti'. Conform formei actuale a legii, Inspectia Judiciara functioneaza…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, condusa de social-democratul Florin Iordache, a adoptat marti un amendament la legea 317/2004 privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit caruia presedintele sectiei de judecatori a Consiliului este de drept presedintele…