Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, marti, prelungirea delegarii Laurei Codruta Kovesi in functia pe care o ocupa la Parchetul General, au declarat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Pe ordinea de zi a Sectiei pentru procurori din cadrul CSM s-a aflat un punct referitor la prelungirea delegarii in functii de conducere si in functii de executie in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a mai multor procurori, printre care si Kovesi. Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a fost delegata, pe 11 iulie 2018, de catre procurorul general…