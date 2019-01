Violeta Stoica Pacienții Spitalului Orașenesc Valenii de Munte vor avea parte de o noua imbunatațire a condițiilor, dupa investițiile efectuate deja in ultimii ani in aceasta unitate medicala. Primaria Valenii de Munte intenționeaza sa contracteze o firma de construcții pentru extinderea, de acesta data, a unui corp al Secției de Pediatrie a spitalului din localitate, fiind deja lansata procedura de achiziție a lucrarilor. Secția pentru copii existenta este formata in prezent din doua corpuri de cladire, potrivit autoritații contractante: un corp mai vechi, cu parter și un etaj, precum și un corp…