Secția de oncologie a Spitalului Județean de Urgență Vaslui va avea lift exterior Spitalul Județean de Urgența (SJU) Vaslui va monta un lift pentru transportul bolnavilor in cadrul secției de oncologie. In prezent, secția funcționeaza la etajul Pavilionului TBC, cladire care este situata in preajma unitații de sanatate. In ultimii ani, Consiliul Județean Vaslui a investit sume de bani pentru a reabilita cladirea, care se afla intr-un avansat grad de degradare. Ana Rinder, directorul SJU Vaslui, a precizat ca pavilionul TBC este o cladire de patrimoniu incadrata in categoria B, fiind construita in jurul anului 1.800. Am cautat un expert pentru a face toate aceste demersuri la… Citeste articolul mai departe pe vasluion.ro…

Sursa articol si foto: vasluion.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, Consiliul Județean Vaslui a investit sume de bani pentru a reabilita cladirea, care se afla intr-un avansat grad de degradare. Ana Rinder, directorul SJU Vaslui, a precizat ca pavilionul TBC este o cladire de patrimoniu incadrata in categoria B, fiind construita in jurul anului 1.800.…

- Gabriel Lazany, managerul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Bistrița, a anunțat ca lucrarile de extindere, modernizare și dotare a Secției de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența Bistrița avanseaza in titm alert. Investitia in valoare de 14 milioane de lei este finanțata de Guvernul…

- Pacientii internati in sectia de Terapie Intensiva a spitalului din Drobeta Turnu Severin, in momentul inchiderii acesteia, au fost directionati catre unitati sanitare din judetele Gorj și Dolj, Spitalul Județean de Urgența Targu-Jiu fiind vizat de acest transfer urmare a dotarilor unitații…

- NOUTATE… Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui va avea un heliport modern, construit in baza unui proiect cu adevarat unic in Romania. Consiliul Judetean Vaslui a lansat o oferta catre firmele din Romania, specializate in obtinerea de avize de la Autoritatea Aeronautica Civila din Romania, dorind sa angajeze…

- FARA EMOTII… Ana Rinder, singurul candidat la concursul pentru ocuparea postului de manager in cadrul Spitalului Județean de Urgența Vaslui, a fost declarat admis și iși pastreaza funcția. Nota finala obținuta de aceasta, la concursul pentru șefia celei mai mari unitați spitalicești din judet, a fost…

- FARA EMOTII… Un singur candidat a intrat in cursa pentru functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui. Cea inscrisa in concurs este nimeni alta decat actuala managera a institutiei, Ana Rinder. Aceasta va sustine, in data de 10 aprilie, incepand cu ora 12:00, proiectul de management,…

- Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a ajuns luni la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu, unde efectueaza verificari. Gigel Capota, managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu, a confirmat prezenta membrilor Corpului de Control din Ministerul Sanatatii. ...

- Secția UPU a Spitalului Județean din Targu Jiu iși va mari echipa. Consiliul Județean Gorj a aprobat un proiect de hotarare prin care vor fi angajați noi medici pe secția de primiri urgențe. Tot la nivelul instituției publice se vor organiza concursuri pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secții. Spitalul…