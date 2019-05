Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 24 aprilie 2019, Excelența Sa Hans G. Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, a vizitat Facultatea de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare al Universitații Tehnice din Cluj-Napoca. Acesta a prezentat aspectele esențiale ale relațiilor dintre Statele…

- Ambasadoarea americana in Sri Lanka, Alaina Teplitz, a declarat miercuri la CNN ca Statele Unite ale Americii (SUA) nu aveau nici o informatie prealabila referitoare la atentatele care au avut loc duminica, in ziua de Paste, in Sri Lanka, pe care ele s-o transmita autoritatilor de la Colombo, relateaza…

- In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza in statul Arizona in perioada 16-17 aprilie 2019, ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a avut o serie de intalniri oficiale la cel mai inalt nivel cu: guvernatorul statului Arizona, Doug Ducey; speaker-ul Camerei Reprezentanților…

- Ieri, in jurul orei 12.40, politistii Compartimentului Rutier Gherla au depistat un barbat de 52 de ani, din Statele Unite ale Americii, care conducea un autoturism pe raza localitatii Mintiu Gherlii, pe DN1C, Varianta Ocolitoare Gherla, desi nu avea permis de conducere valabil in Romania. In cauza…

- Sistemul anti-racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge un proces de actualizare, planificat anterior, in conformitate cu deciziile adoptate la nivel NATO si cu acordul bilateral incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii. "Lucrarile care…

- Rusia a acuzat vineri Statele Unite ale Americii ca se folosesc de ajutorul umanitar care trebuie sa fie livrat Venezuelei ca 'pretext pentru o actiune militara' vizand rasturnarea de la putere a presedintelui Nicolas Maduro, al carui aliat este Moscova, informeaza AFP. 'O…

- Adevarata declarație de razboi facuta de Venezuela, cu ajutorul Rusiei, imptriva Statelor Unite ale Americii. Daca intre SUE și Venezuela a existat vreodata o apropiere, aceasta se datora exclusiv banilor și resurselor țarii conduse acum de Nicolas Maduro. Tocmai la acest capitol “au umblat” venezuelenii,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca nu va pleca in Statele Unite ale Americii, la Washington, pentru a participa la un eveniment unde urma sa vina si presedintele american, Donald...