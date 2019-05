Stiri pe aceeasi tema

- Procesul aflat pe rolul Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) in care este judecat și președintele PSD, Liviu Dragnea, se va incheia luni. Completul format din 5 judecatori al ICCJ a luat aceasta decizie dupa ce a respins toate solicitarile formulate de aparatori, iar DNA – care a renunțat la…

- Fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii (SRI), Florian Coldea, a declarat, joi, dupa aproape patru ore petrecute in Sectia de ancheta a magistratilor, ca a fost audiat in calitate de martor, precizand ca nu a luat la cunostinta de nicio imprejurare in care Kovesi sa fi comis vreo infractiune.…

- Adresa prin care Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție anunța Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) ca retrage apelul formulat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) in dosarul in care este judecat unul dintre foștii lideri ai PSD, Viorel Hrebenciuc, ar putea fi și…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, repunerea pe rol a cauzei in care este vizat presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, dupa ce a contestat incalcarea principiului repartizarii aleatorii a sesizarii.…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are, marti, pe ordinea de zi pronuntarea in legatura cu actiunea disciplinara a Inspectiei Judiciare impotriva presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea. Sefa ICCJ este acuzata…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are, marti, pe ordinea de zi, pronunțarea referitoare la actiunea disciplinara a Inspectiei Judiciare impotriva presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, conform Mediafax.Pronunțarea…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are, marti, pe ordinea de zi pronuntarea in legatura cu actiunea disciplinara a Inspectiei Judiciare impotriva presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea.

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va relua, miercuri, discutiile cu privire la actiunea exercitata de Inspectia Judiciara fata de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea. La termenul anterior, pe 13 februarie,…