- Sectia de box a clubului Gloria Buzau a fost desfiintata, prin vot al consilierilor locali. Antrenorul Constantin Voicilas a aflat despre aceasta decizie in timp ce conducea cantonamentul de la Monteoru. Maestrul Voicilas considera ca insasi programarea stagiului montan in aceasta perioada ar fi fost…

- Joi, 6 iunie, a fost confirmat un caz de scarlatina la Gradinita nr. 15 din Focsani, județul Vrancea. De asemenea, exista mai multe suspiciuni de imbolnavire, iar o ancheta este in curs de desfașurare pentru a stabili cum a fost posibila celorlalte cazuri de imbolnavire. Unitatea de invațamant va fi…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata a inculpaților: SANDU MIRCEA, la data faptelor președinte al Federației Romane de Fotbal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti sa-l mentina in functie pe judecatorul Damian Dolache de la Curtea de Apel Bucuresti, condamnat la 10 luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului.…

- A disparut o ștampila de la secția 74 de la Liceul Grigore Moisil, din Timișoara. Reprezentanții Biroului Electoral Județean Timiș au dat dispoziție președintelui de secție sa inchida secția și sa caute ștampila. Pana la 19.30 este inchis procesul de vot la aceasta secție.UPDATE: Secția a fost redeschisa.…

- In Prahova, la cele 623 de secții de vot sunt așteptați 658.848 de prahoveni. Secțiile de vot vor fi deschise in intervalul 07.00 – 21.00. Un incident deosebit a avut loc la Sectia 133, din Ploiești, scoala Ion Creanga, unde unui barbat in varsta de 63 de ani i s-a facut rau, avand, conform Ambulanței…