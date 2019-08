Stiri pe aceeasi tema

- Sectia „Box” a clubului Gloria Buzau va fi reactivata prin decizie ce urmeaza sa fie validata in sedinta de Consiliu Local de la sfarsitul acestei lunii. A fost desfiintata la sfarsitul lunii iulie, prin vot al majoritatii consilierilor locali.

- Sectia de box a clubului Gloria Buzau și-a incetat funcționarea, dupa un vot al consilierilor locali dat in ședința de marți. Antrenorul Constantin Voicilas a aflat despre aceasta decizie in timp ce conducea cantonamentul de la Monteoru. Potrivit Jurnalul de Buzau, maestrul Voicilas a declarat ca insasi…

- Vineri, 28 iunie 2019, Politia Orasului Ocna Mures si Sectia 4 de Politie Rurala Ocna Mures au organizat o actiune cu efective marite, pe raza orasului Ocna Mures precum si in localitatile rurale arondate. La actiune au participat 22 de politisti din structurile de ordine publica, rutiera si investigatii…

- 'Vom vedea pana la sfarsitul lui iunie', a declarat Salvini, intr-un interviu pentru cotidianul Corriere della Sera. Guvernul populist italian a fost zguduit de dispute permanente intre cei doi parteneri de coalitie, Liga si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem). Desi se astepta ca disputele…

- Duminica, 26 mai 2019, au loc atat alegerile pentru membrii Romaniei in Parlamentul European, cat și un referendum național convocat de președintele țarii. Cetațenii care se afla in afara localitații in care iși au domiciliul pot vota la orice secție de votare, urmand a fi inscriși pe listele suplimentare,…

- • SCM Gloria Buzau – Dinamo București, sambata, de la ora 11,00 Ultima impresie conteaza! Este principiul dupa care se vor ghida și rugbiștii Gloriei la meciul de sambata, de la ora 11,00, din Parcul Tineretului, impotriva lui Dinamo București, in semifinalele play-out-ului SuperLigii. Dupa un retur…

- • Tomitanii Constanța – SCM Gloria Buzau 20-15 (10-15) Echipa de rugby a Gloriei a reușit o contraperformanța greu de anticipat dupa prima parte a campionatului. Rugbiștii buzoieni au pierdut toate partidele susținute in retur și au incheiat sezonul regulat pe locul 6. Elevii lui Costica Merșoiu au…