Stiri pe aceeasi tema

- CS Unirea Alba Iulia – patru medalii, dintre care doua de aur, la Campionatul Național de Marș. Rezultat excelent pentru atleta Ana Rodean Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia a obținut, miercuri, la Campionatele Naționale de Marș de la Pitești, in proba de 20 de kilometri, patru medalii, intre care…

- Sectia de box a clubului Gloria Buzau a fost desfiintata, prin vot al consilierilor locali. Antrenorul Constantin Voicilas a aflat despre aceasta decizie in timp ce conducea cantonamentul de la Monteoru.

- Șefa de grup a deputaților PNL, Raluca Turcan, susține ca Romania ar fi putut evita criticile din Raportul GRECO daca Senatul ar fi aprobat proiectul de lege depus de PNL privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție."Secția pentru Investigarea Infracțiunilor…

- ■ Sara Cristea si David Gavriloaia, de la CS Ceahlaul au fost cei mai buni in finalele de la Campionatele Nationale de Atletism ■ cei doi performeri sint pregatiti de antrenorii Alina Militaru si Ion Iorga ■ Sectia de atletism a Clubului Sportiv Ceahlaul Piatra Neamt a mai „produs“ doi campioni nationali…

- USR depune marți in Parlament un proiect de lege privind desființarea Secției speciale pentru anchetarea magistraților. A mai existat un proiect privind desființarea Secției speciale de anchetare a magistraților, care a picat insa in Parlament. In aceasta sesiune depunem o alta forma a legii și este…

- Secția de fotbal a clubului Steaua implinește astazi 72 de ani de la inființare. FCSB a marcat momentul printr-un mesaj postat pe contul oficial de Instagram. In plin scandal cu CSA privind brandul Steaua, cei de la FCSB au facut o postare controversata la aniversarea a 72 de ani de la inființarea secției…

- ”Vrei sa afli secția de votare la care esti arondat la alegerile din 26 mai 2019? Consulta Registrul electoral. Daca in ziua votarii nu te afli in localitatea de domiciliu, poți vota la orice secție de votare!”, este mesajul transmis de catre Autoritatea Electorala Permanenta pe pagina oficiala…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au admis luni propunerea DIICOT de prelungire, cu 30 de zile, a masurii arestului preventiv pe numele barbatului care a sunat, in luna martie, la o fundatie si un hotel din centrul Capitalei si a amenintat ca va executa un atac cu racheta in numele…