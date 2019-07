Secția de anchetă a magistraților s-a sesizat din oficiu în cazul adolescentelor dispărute Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție anunța, vineri seara, ca s-a sesizat din oficiu cu privire la imprejurarile in care organele de urmarire penala au acționat/nu au acționat in contextul cercetarilor care s-au derulat in cauza privind dispariția adolescentelor din Olt. „Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție s-a sesizat din oficiu cu privire la imprejurarile […] Articolul Secția de ancheta a magistraților s-a sesizat din oficiu in cazul adolescentelor disparute a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

