”Pe Internet am avut cea mai puternica campanie online.” a spus Rareș Bogdan, la DCNews. Dar ceva a scapat tuturor analizelor, ”o chestiune esențiala”: ”Un cont de Facebook care a scapat de radar. Facebook-ul a fost foarte important in aceasta campanie și mobilizarea pe Facebook. A fost foarte important inclusiv ca n-am refuzat apariții. M-am dus peste tot, inclusiv in medii considerate de unii lideri ai Dreptei a fi ostile”.

”Au scapat de sub radar un amanunt care a fost extrem de important inclusiv in duminica votului, dar foarte important toata campania, a fost contul meu de Facebook,…