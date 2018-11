Stiri pe aceeasi tema

- In contextul principalei preocupari a Comisiei Europene pentru cadrul legislativ viitor si sub imboldul “Energia regenerabila – cheia dezvoltarii viitoare a sectorului energetic european”, directorul general al Grupului Romgaz a mentionat: “Una din tintele noastre predilecte este sa extindem investitiile…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, susține ca delegația Partidului Mișcarea Populara va vota pentru Manfred Weber, candidat PPE pentru funcția de Președinte al Comisiei Europene.''La Congresul Partidului Popular European, delegația Partidului Mișcarea Populara va vota pentru Manfred Weber, candidat…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a criticat dur declaratiile lui Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, care a afirmat ca centenarul Marii Uniri de la 1918 reprezinta un eveniment important nu doar pentru Romania, cat si pentru intreaga Europa.

- Comisarul European pentru politica regionala a criticat dur luni, intr-o conferința la Bruxelles, lipsa proiectelor din partea puterii de la București și a avertizat public ca nu mai accepta „insultele din partea Guvernului Romaniei fața de munca” sa. „Chiar vreau sa va anunț public ca nu mai accept…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat ca in cadrul intalnirii cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, acesta a dat asigurari ca nici nu se pune problema activarii articolului 7 pentru Romania, așa cum s-a intamplat in cazul Poloniei și Ungariei.”Apreciez ca…

- Este o ședința extraordinara in care se discuta despre Romania, inainte de dezbaterea din plenul PE referitoare la protestele din 10 august și statul de drept. Membrii Comisie LIBE vor avea un schimb de opinii despre Romania. Vor participa membrii și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans…

- Este important ca rolul de lider pe care femeile il au in tehnologia informatiilor si comunicatiilor sa fie recunoscut, a declarat, luni, ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, si a apreciat faptul ca in Romania diferentele de gen in acest domeniu sunt foarte mici. Diplomatul a punctat ca…