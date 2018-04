Secretul unei investitii eficiente: Diferenta dintre profit si valoare adaugata

Stiri pe aceeasi tema

- La limita județelor Harghita și Covasna, pe traseul DJ 131, a avut loc ieri evenimentul de semnare a ultimelor doua contracte de finanțare privind reabilitarea drumurilor județene regionale, aflate in faza precontractuala in Regiunea Centru, pentru modernizarea traseului interjudețean care pornește…

- Marti, 20 martie 2018, inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontiera Constanta sud au identificat un container care continea jucarii susceptibile a fi contrafacute, cu o valoare de piata de 10.800 euro. Au fost confiscate 1.440 bucati discuri zburatoare cu diametul de 15 cm , susceptibile…

- "Tineretul" Romaniei a avut momente bune cand a jucat de la egal la egal cu cel al Angliei sambata seara, la Wolverhampton. In cele din urma, s-au impus fotbaliștii mult mai bine cotați ai Albionului, scor 2-1, campioni mondiali anul trecut la categoria de varsta sub 20 de ani! Fotbaliști de la Liverpool,…

- In saptamana ce se incheie, politistii din Alba au constatat peste 500 de abateri contravenționale la regimul circulatiei rutiere, au retinut 26 de permise de conducere si 5 certificate de inmatriculare, in cadrul unei actiuni ce a avut ca scop cresterea sigurantei rutiere. In perioada 19-24 martie…

- Pentru a preveni producerea de evenimente rutiere cauzate de soferii care nu tin cont de restrictiile legislatiei in vigoare, politistii Biroului Baia Mare au organizat miercuri, 21 martie, o actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere in care sunt implicati pietonii. In cadrul actiunii desfasurate…

- Florin Busuioc, Busu cum il cunosc telespectatorii, a explica care crede ca este diferența dintre el și ceilalți prezentatori ai rubricii meteo. Florin Busuioc, care in mai anul trecut și-a aniversat ziua de naștere , aduce vremea de ani de zile in casele romanilor, care il urmaresc cu sufletul la…

- Report record la Joker la tragerea de joi, 22 martie, atunci cand la categoria I va exista un premiul de peste 18 milioane lei, aproximativ 3,9 milioane euro. Joi, 22 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica,…

- Cristina Șoloc a avut dintotdeauna o silueta de invidiat, pe care a reușit sa și-o pastreze ”intacta”. Secretul este ca vedeta TVR mananca orice, insa niciodata in cantitați mari, ea ridicandu-se de la masa inainte de a se instala senzația de sațietate. Cristina Șoloc a facut senzație cu silueta ei…

- O noua masura pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și evitarea dezangajarii (pierderea unor alocari de sume pe anumite Programe Operaționale) a fost aprobata de Guvernul Romaniei, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației…

- PENNY Market susține programul Bursa Profesionala dedicat elevilor din mediul rural inscrisi intr-o forma de invatamant profesional, printr-o sponsorizare anuala in valoare totala de RON 72.000. Prin intermediul programului desfașurat de Fundația World Vision Romania se stabilesc burse individuale in…

- „Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat mai multe municipalitati sau conduceri de comune sunt de fapt expresia dorintei de a fi mult mai aproape de Romania. Ele nu au valoare juridica, sunt expresia unei dorinte pe care o intelegem si pe care o respectam. (…) Ele…

- Veniturile din pensii ale ministrului sunt insa suplinite de castigurile din alte activitati. Astfel, Tudorel Toader a consemnat in declaratia de avere leafa de ministru – 120.207 lei, pentru anul 2017, salariul de profesor la Universitatea „Al. Ioan Cuza“ Iasi – 176.936 lei pe an, precum si indemnizatia…

- Grecia a indeplinit toate conditiile stabilite de creditorii sai din zona euro pentru a primi noi transe de imprumut, iar urmatoarea transa de 5,7 miliarde de euro va fi acordata in a doua jumatate a lunii martie, a anuntat vineri seful Eurogrup, Mario Centeno, transmite Reuters. "Am fost…

- Ieri, 15 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Poliție Ciuruleasa, in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit pe linia verificarii starii tehnice…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat dupa esecul cu Lazio (1-5), din Europa League, ca vicecampioana Romaniei nu a reusit sa repete jocul bun facut la Bucuresti și a recunoscut diferența de valoare dintre cele doua echipe.

- Un tablou de Edgar Degas, evaluat de specialisti la suma de 800.000 de euro, furat in 2009 dintr-un muzeu din Marsilia, a fost descoperit in cala unui autocar de angajatii de la o vama din Seine-et-Marne, Franta, scrie realitatea.net.

- Cele mai mari cresteri ale cifrelor de afaceri in 2017 fata de 2016 au fost obtinute in domenii ca prestarile de servicii, comertul si industriile in care se creeaza valoare adaugata, reiese din statisticile oficiale care analizeaza evolutii din 87 de sectoare, consultate de MEDIAFAX.

- Ieri, politistii au intervenit la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 8.000 de sanctiuni contraventionale pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor si interventiilor si au fost constatate peste 650 de infractiuni.La data de 18 februarie a.c., peste…

- Doua cifre: crestere economica – 7%, inflatie- 4,1%. Aceeasi inflatie de 4,1% bate si cresterea generala a salariilor cu 4%. Jocul cifrelor poate continua cu devalorizarea leului, cu cresterea preturilor, a dobanzilor la banci, cu taxele majorate la nivel local, cu tot felul de inginerii fiscale menite…

- Ieri, 15 februarie 2018, politistii Secției 2 Politie Rurala Vintu de Jos au organizat o actiune pentru creșterea gradului siguranței publice si reducerea riscului rutier. Astfel ca, in urma actiunii desfasurate, politistii au aplicat 66 de sanctiuni contravenționale, conform O.U.G. 195/2002 rep.,…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat in perioada 13 – 14 februarie pentru prevenirea, descoperirea si combaterea faptelor ilicite care se comit in domeniul produselor agroalimentare si pentru protejarea populatiei impotriva unor acte de comert ilicit. In cele…

- Ieri, 14 februarie 2018, politistii Secției 6 Politie Rurala Jidvei au organizat o actiune avand ca scop creșterea gradului siguranței publice, reducerea riscului rutier și verificarea legalitații desfașurarii transportului rutier public de persoane. Astfel ca, in urma actiunii desfasurate, politistii…

- O femeie cere ajutorul pentru a gasi persoana care i-a furat din mașina. Furtul a avut loc ieri dimineața, in jurul orei 9, pe strada Pușkin. Suspectul a deblocat mațina și a sustras din portbagaj toate bunurile care se aflu inauntru.

- Politistii din Delta Dunarii au confiscat peste sapte tone de peste Foto: Arhiva/Irinel Calin. Politistii din Delta Dunarii au confiscat peste sapte tone de peste, în ultimele doua saptamâni, în urma activitatilor pentru prevenirea si combaterea braconajului piscicol.…

- Peste o tona de verdețuri din Ucraina au fost depistate de catre inspectorii Echipelor Mobile ale Vamii in apropiere de localitatea Firladeni. Lotul de marfa era introdus prin regiunea transnistreana, cu ocolirea posturilor vamale interne de control.

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat aproape 9.000 de amenzi in valoare de peste 2,9 milioane de lei, au constatat peste 700 de infractiuni, iar pentru neregulile din trafic au retinut 600 de permise de conducere. Conform…

- Proiectul este finanțat prin Romanian Secondary Education Project și iși propune crearea centrului de invațare „Learning Hub UVT”. Acesta va avea 10 spații amenajate și dotate, destinate studiului individual sau asistat, dar și lucrului in echipa. De asemenea, se vor dezvolta proceduri de identificare…

- ♦ Studiul, realizat de Ziarul Financiar cu sprijinul PIAROM, arata ca desi raporteaza o cifra de afaceri relativ egala in 2016, companiile cu capital privat romanesc au o profitabilitate aproape dubla fata de cele straine. Companiile cu capital ro­manesc au nevoie de spri­jin pentru a realiza…

- Consiliul Concurentei a aplicat anul trecut amenzi in valoare de 123,1 milioane lei (27,35 milioane euro), in crestere cu 60,3% fata de anul anterior, fiind sanctionate 156 de companii sau asociatii, din care 33 au recunoscut incalcarea legii si au beneficiat de reduceri ale amenzilor, se arata in raportul…

- GEFCO, furnizor global de servicii pentru lanțurile de aprovizionare industriale și lider european in logistica automobilelor, și-a innoit identitatea de brand cu un logo actualizat și o noua semnatura de brand. Noua semnatura de brand GEFCO, „Partners, unlimited”, reflecta aspirația grupului de a consolida…

- Robert Licu (48 ani), unul dintre cei mai buni interi dreapta din istoria echipei nationale, a intrat in batalia pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, pentru care mai candideaza Alexandru Dedu si Narcisa Lecusanu. Medaliat cu bronz la Campionatul Mondial din 1990,…

- Radu Oprea, fost prefect trimis in judecata, propus ca ministru al Mediului de Afaceri Senatorul Radu Oprea, fost prefect al judetului Prahova, a fost trimis in judecata, in ianuarie 2016, pentru evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani, dar in prezent este propus de PSD ca ministru pentru…

- Documente atasate: Proiect HG In perioada 2015 - 2017, doar 323 de persoane au profitat de programul „Prima masina", se arata intr-un document al MFP. Potrivit acestuia, din cele 500 milioane lei alocate in acesti trei ani, doar 5,67 milioane au fost cheltuite, motiv pentru care, pentru 2018, MFP…

- Ultimele date oficiale ale Casei Naționale de Pensii (CNPP) arata ca numarul pensionarilor din decembrie 2017 era cu 31.971 mai mic decat in decembrie 2016. Daca luam rubrica cu rubrica aceste date, vedem ca numarul varstnicilor cu pensii foarte mici a crescut cu 30% intr-un an, ceea ce este foarte…

- Guvernul pregatește un nou ajutor social pentru persoanele defavorizate. Mai multi politicieni au depus un act normativ care prevede ca pensionarii și familiile cu copii ce au un venit net mai mic de 1.200 lei sa primeasca lunar bonuri pentru alimente in valoare de 500 lei. Potrivit romaniatv.net ,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de 4,6614 lei pentru un euro, in crestere 1 ban, respectiv cu 0,21% fata de ziua precedenta, moneda nationala ajungand astfel la cea mai slaba valoare din istorie, pentru a doua oara de la inceputul saptamanii.

- Proiectul ADRA ”Start la antreprenoriat” din regiunea Sud-Vest a Romaniei a primit aprobare pentru finanțare europeana nerambursabila din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Proiectul ”Start la antreprenoriat” – proiect cofinanțat din Programul Operațional…

- IPJ Alba a organizat o actiune cu efective marite, in municipiul Blaj si pe raza de competenta a Sectiilor de Politie Rurala Jidvei si Blaj. Au fost constatate 10 infracțiuni, retinuta o persoana si au fost aplicate 123 de amenzi, in valoare de peste 30.000 de lei. La data de 15 ianuarie a.c., Inspectoratul…

- Elemaster Group este o companie globala specializata în proiectare si dezvoltare de tehnologie electronica. Firma Elemaster S.p.A din Italia este sediul grupului global, care dispune de facilitati de productie în Tunisia, SUA, India si China. Oferind servicii de proiectare si inginerie,…

- Dupa ce a evoluat la cele trei echipe din capitala și la Pick Szeged, pivotul Iulian Stamate a ajuns la Potaissa Turda. Jucatorul in varsta de 34 de ani, nascut la Moreni a semnat in aceasta iarna un contract cu formația turdeana. TurdaNews a stat de vorba cu Iulian, pentru a vedea care sunt planurile…

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- „Poti creste sanatos si prin exporturi, cum face Germania. Dar noi crestem prin importuri, pentru ca in lipsa investitiilor piata interna nu face fata cererii in crestere determinate de majorarile salariale si de reducerile de taxe.“ Previziunea Bancii Mondiale de crestere economica a Romaniei,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare comunica o rata a șomajului la sfarșitul lunii decembrie 2017 de 3,22%, in creștere cu 0,01% fața de luna noiembrie 2017. Numarul total de șomeri inregistrați la AJOFM Satu Mare la 31.12.2017 este de 4.727 de persoane din care femei 1.942.…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) propune un nivel al plafonului garantiilor care pot fi emise in anul 2018, in suma de 10 milioane lei, in cazul Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, se arata intr-un proiect de hotarare publicat de institutie. 'Tinand cont de faptul…

- 34 de spitale din tara si din Capitala vor fi dotate cu echipamente de imagistica de tip Computer Tomograf 14 , Rezonanta Magnetica Nucleara 24 si 21 de sisteme informatice PACS tehnologie medicala de imagistica utilizata pentru stocarea, recuperarea, prezentarea si partajarea imaginilor produse prin…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale, astfel ca valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale, pentru consumatorii casnici, va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna. Cresterea…

- Lemnele din Romania mai scumpe decat in import Anul 2017 a fost extrem de agitat pentru sectorul forestier, pe fondul unor modificari legislative importante, dar si al unor scumpiri agresive a masei lemnoase, Romania devenind - in premiera istorica - importator net de busteni. Masa lemnoasa licitata…

- Reportul la Loto 6/49 din 4 ianuarie 2018. Duminica, 7 ianuarie, vor avea loc noi trageri loto, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 ianuarie, s-au inregistrat 17.193 de caștiguri in valoare totala de peste 573.400 de lei. Iata rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 4 ianuarie 2018. Care sunt numerele…

- Astfel, in anul 2017, Aeroportul Oradea a adaugat o serie de destinații noi de curse regulate (Bucuresti- Iasi, Barcelona- Girona, Milano- Bergamo, Londra – Stansted, Memmingen, Dusseldorf – Weeze) și de curse charter (sezoniere) Constanța și Antalya. Pe langa noile destinații bifate,…

- Mai multe ministere, dar si Camera Deputatilor, au lansat proceduri de achizitie a unor bilete de avion, in valoare de zeci de milioane de lei. Printre destinatiile externe se regasesc Austria, Brazilia, SUA, China, Japonia si Rusia.