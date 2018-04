Secretul succesului in online: E aur pentru afacerea ta! In orice proiect, cu atat mai mult in cazul unui magazin online, feedback-ul venit din partea clientilor este de-a dreptul vital pentru afacere.



Insa, pentru ca ne-am dorit sa aflam mai multe detalii despre importanta feedback-ului atunci cand lansezi un magazin online, atat din punct de vedere tehnic, cat al customer service-ului, l-am rugat pe Alexandru Jurca, expert business online, sa ne dezvaluie din secretele lui.



"Din punct de vedere tehnic, feedback-ul pe propriul site este foarte usor de implementat. Exista numeroase aplicatii si plugin-uri care au nevoie doar de instalare,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un oras unic in lume se afla in Germania. Este vorba despre Nordlingen, un oras care s-a nascut in craterul unui meteorit. Multa vreme s-a crezut ca depresiunea in care se afla, in districtul Donau-Ries, din Bavaria, e craterul unui vulcan. Abia in anii 60, doi oameni de stiinta americani,…

- Autoritatile britanice care cerceteaza otravirea fostului spion rus Serghei Skripal cred ca totul ar fi fost aprobat de Kremlin, conform unei surse din ancheta. Oficialii britanici cred ca un asemenea atac poate fi pus la cale de o persoana sau mai multe cu un antrenament special si exista…

- Livrarea de sisteme americane de rachete Patriot catre Polonia ar putea constitui o amenintare la adresa securitatii Rusiei, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova. "Consideram ca pasi care sunt facuti sunt un element de destabilizarea a situatiei…

- "De ce am nevoie de CRM?" este tema brosurii pe care DANMAR CRM o lanseaza astazi, pe site-ul sau. Brosura raspunde la cele mai frecvente intrebari despre managementul relatiei cu clientii, precum:Ce face un CRM?Un CRM este destinat doar companiilor mari?Imi pot permite o solutie…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme in luna aprilie, inainte de Paste. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca decizia va fi luata joi, in sedinta de guvern. "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Directorul general al Companiei Nationale Transgaz SA, Ion Sterian, a semnat vineri, pe 23 martie, contractul pentru executia a trei statii de comprimare a gazelor care vor deservi sectorul romanesc al gazoductului BRUA. La jumatatea lunii aprilie ar urma sa inceapa si lucrarile. Aceste statii…

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii. Din cauza unor probleme tehnice, inaugurarea sistemului antiracheta din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a comunicat…

- Elon Musk pare ca nu mai are foarte mult timp sa se mandreasca cu cea mai mare baterie din lume, deoarece un alt miliardar vrea sa-i depaseasca recordul. Compania lui Elon Musk, Tesla, a reusit in urma cu cateva luni sa construiasca cea mai mare baterie din lume, insa performanta demna de…

- TAROM a lansat serviciul de autofacturare, disponibil pentru persoanele fizice sau juridice care achizitioneaza bilete de pe site-ul companiei. "Clientii TAROM au sesizat in repetate randuri ca emiterea unei facturi, prin procedurile vechi practicate de companie, putea dura chiar si 90 de…

- Statul roman te-a furat si ti-a furat cam mereu, iar daca ai impresia ca nu te afecteaza direct combinatiile astea, un "magazin online" iti arata ca te inseli. O multime de proiecte care mai de care mai interesante apar zilnic pe Internet, iar acum e randul unuia care iti arata cat de mult…

- Romania trebuie sa evite initiative legislative care pot pune in pericol stabilitatea financiara, cum ar fi cea referitoare la plafonarea dobanzilor, avertizeaza Fondul Monetar International. "Initiativele legislative care pot pune in pericol sistemul financiar trebuie evitate. Acestea se…

- Cativa cercetatori australieni au creat prima baterie reincarcabila cu protoni. Desigur, momentan bateria este un prototip, dar cercetatorii spun ca este primul pas catre crearea unor surse de energie mai accesibile si mai ecologice. Oamenii de stiinta care au luat parte la acest…

- Nu vom avea prea curand o autostrada care sa lege Timisoara de Belgrad, desi infrastructura este elementul cheie pentru relatiile economice dintre Romania si Serbia, a admis, joi, presedintele Romaniei, dupa intalnirea cu omologul sarb. Iohannis si-a amintit, astfel, de drumul fara prea multe…

- Pe plan global se observa, de cativa ani mai ales, o tendinta tot greu de ignorat: asa numitele "brick and mortar stores" se inchid in numar din ce in ce mai mare, inclusiv cele ale unor companii de renume si cu o vechime impresionanta. In tot acest timp, e-commerce-ul triumfa si se dezvolta…

- In luna iulie a anului trecut, Jeff Bezos devenea cel mai bogat om al planetei, dupa ce Amazon facea istorie de Prime Day. Aceasta zi speciala a fost creata de cei de la Amazon ca replica pentru Black Friday, reusind insa cu succes sa depaseasca orice cifre record realizate in timpul celei…

- Liviu Dragnea asteapta ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa ii raspunda la scrisoarea pe care confirma ca i-a trimis-o si in care ii cere explicatii despre cresterea ratei inflatiei. "Scrisoarea am trimis-o exact in ziua in care v-am anuntat, adica marti. I-am transmis numai lucruri bune",…

- Cresterea taxelor de import pentru otel si aluminiu in SUA ar putea avea un "impact semnificativ" in economia britanica, a avertizat vineri Richard Warren, directorul UK Steel, asociatia britanica din sectorul siderurgic. Presedintele american, Donald Trump, si-a anuntat joi intentia de a…

- Ministerul de Finante analizeaza posibilitatea ca optiunea pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe venit pentru o anumita entitate sa ramana valabila maximum trei ani, daca nu se opteaza in alt mod intre timp, potrivit unui document al institutiei. "Se analizeaza posibilitatea ca optiunea…

- Guvernul Greciei a anuntat miercuri o noua relaxare a restrictiilor asupra miscarilor de capital introduse in vara lui 2015, majorand cu 28% nivelul maxim al sumelor care pot fi retrase din conturile bancare, transmite Reuters. Potrivit unui decret al Ministerului de Finante publicat in Monitorul…

- Dupa o perioada de haos, in care unii functionari ai ANAF au anuntat ca primesc de la organizatii neguvernamentale formularul 230, in numele persoanelor fizice care vor sa le doneze 2 la suta din impozitul pe venit, iar altii au refuzat sa faca acest lucru, Ministerul de Finante a venit cu lamuriri.…

- Angajatii ANAF nu au voie sa se planga, ei au obligatia de a propune conducerii Ministerului Finantelor solutii pentru problemele contribuabililor, a declarat, marti, ministrul Eugen Teodorovici. "Angajatii ANAF nu au voie sa se planga. Obligatia lor era sa vina sa propuna conducerii, de-a…

- Multi rezidenti ai capitalei Danemarcei prefera bicicleta in locul automobilului, cand vine vorba despre deplasarile zilnice, insa o cultura prietenoasa fata de biciclisti nu poate fi creata peste noapte, iar in cazul orasului Copenhaga tranzitia a avut nevoie de cateva decenii. "Daca vrei…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- Cand vine vorba despre e-commerce, mai ales in cazul celor care isi doresc sa porneasca un business de succes pe Amazon, apar inevitabil si o multime de informatii nesigure. Astazi, cu ajutorul lui Alexandru Jurca, expert in business online, vom lamuri top 5 cele mai des intalnite mituri legate…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European,…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,07% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit la valoarea de la finele…

- Dupa doua luni de cand vizele pentru Canada au fost ridicate, romanii au luat cu asalt aceasta tara si au cerut azil in numar foarte mare. Daca ritmul va continua, atunci e posibil ca restrictiile sa fie reintroduse. Potrivit Politics.ca, nu mai putin de 232 de conationali au facut astfel…

- Libra Internet Bank si compania de training Exec-Edu sustin antreprenorii romani aflati la inceput de drum si acorda o bursa de 3.000 de euro pentru Excelenta in Management, unul dintre cele mai apreciate cursuri de administrarea afacerilor din Romania. In urma cursului, antreprenorii vor…

- Partidul Fidesz, care a castigat ultimele alegeri din Ungaria pentru ca si-a concentrat campania pe reducerea preturilor utilitatilor, este in prezent intr-o disputa pre-electorala cu grupul energetic german E.ON, care ofera gaze naturale la preturi mai mici decat compania de stat. EON SE,…

- Costurile de finantare ale Romaniei si Ungariei au crescut, in vreme ce ale altor tari central europene au ramas stabile, in ultima saptamana - cu mentiunea ca Romania are, oricum, randamente duble fata de Ungaria. Perspectivele pentru Bucuresti se anunta, insa, si mai defavorabile.…

- In e-commerce, la fel ca in multe alte domenii, exista o serie de mituri aparute de-a lungul timpului. Multi antreprenori incepatori se sperie atat de tare de ele, incat sfarsesc prin a face niste greseli care fie le incetinesc dezvoltarea business-ului, fie ii costa scump timp si bani. Expertul…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta noi cereri pentru acordarea de ajutor de somaj a scazut pana la cel mai redus nivel din 1973, un nou semnal pozitiv in ceea ce priveste situatia de pe piata muncii din SUA. Departamentul Muncii din SUA a anuntat joi ca numarul cererilor…

- In pofida criticilor internationale, presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga controversata lege privind Holocaustul, care prevede incriminarea oricarei persoane care acuza Polonia de complicitate la crimele comise de nazisti in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…

- Ministrul propus pentru Comunicatii, Bogdan Cojocaru a primit aviz faborabil, luni, din partea comisiilor de specialitate, printre temele abordate de acesta in fata senatorilor si deputatilor numarandu-se si eliminarea fenomenului "fake news". "Suntem loviti din toate partile de astfel de…

- Ministrul propus al Economiei, Danut Andrusca, a enumerat, luni, dupa ce a fost validat din comisiile de specialitate din Parlament, cateva prioritati, insa, la intrebarile jurnalistilor despre modul in care le va pune in aplicare, el a evitat sa raspunda. "Voi face tot ce imi sta in putinta…

- Autoritatile de la Beijing iau in considerare o fuziune intre Comisia de reglementare a sectorului bancar chinez (CBRC) si Comisia de Reglementare a Asigurarilor din China (CIRC), pentru a coordona mai bine masurile de tinere sub control a riscurilor financiare, au declarat pentru Bloomberg surse care…

- Moneda nationala ia o gura de oxigen in asteptarea noului guvern, dupa ce zile la rand a coborat la minime negative istorice ca urmare a crizei politice declansate de PSD si ALDE si a contextului economic regional. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,03% pentru euro, pana la…

- Romania a importat 59.369 tone de rosii in primele noua luni din 2017, o cantitate aproape similara fata de aceiasi perioada din 2016 (59.075 tone), in timp ce exporturile au fost nesemnificative, respectiv de numai 262,2 tone, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, consultata de AGERPRES.…

- Hong Kong isi mentine pentru al optulea an consecutiv titlul de cea mai costisitoare piata de locuinte din lume, arata studiul publicat luni de compania de consultanta pentru planificare urbana Demographia International Housing Affordability, transmite Bloomberg. Studiul acopera pietele imobiliare…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu. "Comitetul Executiv a decis ca primul-ministru sa nu mai ceara niciun aviz…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia de premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. "Daca colegii au…

- A treia zi de luni din ianuarie marcheaza cea mai deprimanta zi din an. "Blue Monday", aparuta pentru prima oara in 2005, a fost ideea unei companii de PR, care a luat in calcul mai multi factori ce pot strica ziua unei persoane. Potrivit The Sun, "calculele" pentru cea mai deprimanta…

- Presedintele american Donald Trump este "intr-o stare excelenta de sanatate", a anuntat vineri medicul Casei Albe, dupa ce Trump a efectuat prima examinare anuala. Trump a fost examinat timp de trei ore de catre medicii militari de la Centrul National Walter Reed din orasul Bethesda, statul…

- Cresterea economiei globale va accelera probabil anul acesta, dupa o evolutie peste asteptari in 2017, fiind pentru prima data de la criza financiara cand PIB-ul mondial opereaza la potential deplin, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat marti de Banca Mondiala (BM), transmit Xinhua,…

- Doua case din cartierul Pipera au fost sparte de hoti in perioada sarbatorilor de iarna. Digi 24 scrie ca imobilele apartin fostului fotbalist Gheorghe Hagi si ambasadorului Pakistanului in Romania. Intr-o interventie telefonica pentru postul de televiziune, purtatorul de cuvant…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…