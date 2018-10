Stiri pe aceeasi tema

- Fosta campioana mondiala la tenis de masa Georgeta Pitica a decedat, sambata, la varsta de 88 de ani, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Tenis de Masa.(CITEȘTE ȘI: JEAN-FRANCOIS AL GRECIEI (37 DE ANI) PRETINDE CA E FIUL REGELUI MIHAI I ȘI CA ARE BINECUVANTAREA MITROPOLITULUI: ”AM DREPTUL…

- De cand a renunțat la emisiunea “Te vreau langa mine”, odata cu incheierea colaborarii cu postul de televiziune Kanal D, Bianca Dragușanu a intrat in atenția mai multor producatori TV. Oficialii de la Antena 1 o vor pe fosta soție a lui Victor Slav in marea lor familie. Informația-bomba vine dupa ce…

- Mirel Dragan este unul dintre cei mai indragiți sportivi de la Exatlon. Mulți il percep ca fiind un dur, avand in vedere pasiunea sa pentru Kempo și rezultatele obținute. Faimosul din Republica Dominicana a caștigat de doua ori titlul de campion mondial. Totuși, firea sensibila a sportivului din echipa…

- Fosta jucatoare americana de tenis, Chris Evert, a pariat pe Simona Halep drept viitoarea campioana de la US Open 2018, dar Simona nu a reușit sa treaca de primul tur. A fost eliminata in 76 de minute de sportiva de pe locul 44 WTA, Kaia Kanepi, in doua seturi, 6-2, 6-4, informeaza Mediafax.La…

- Mariana Simionescu e de parere ca o mare parte din bagajul de informatii pe care tatal lui Florin Segarceanu l-a transmis elevelor sale, printre care s-a aflat si Virginia Ruzici, a ajuns si la actualele membre ale generatiei care plaseaza Romania in clubul celor mai valoroase natiuni ale lumii.

- Valerie Tetreault, directorul de comunicare al Federatiei Canadiene de Tenis, a reactionat dupa ce Simona Halep s-a plans de programul meciurilor sale de la Rogers Cup. Fosta jucatoare de tenis a afirmat ca WTA programeaza meciurile, precizand totodata ca desfasurarea turneului de la Montreal a fost…

- Una calda, una rece pentru ”Briliant”! (Promotiile zilei la monitoare) Dupa ce a semnat un contract super-banos cu o echipa din Emirate, Adi Mutu trebuie sa se conformeze unei decizii de ultima ora a instanței, care il obliga sa plateasca restanța pensiei alimentare datorata fiului din prima casatorie…