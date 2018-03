Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este "complice" la atrocitatile comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, deoarece in mod "deliberat" alege sa incalce termenii acordului de armistitiu din zona Ghouta de Est, a declarat Dana White, purtator de cuvant la Pentagon. Armata siriana, sustinuta de Iran si de…

- „A mai pomenit cineva ca o consultație sa se faca de un doctor de specialitate pe holul clinicii?? Se intampla asta in Pitești, chiar la o clinica privata de renume...Jenant...P.S: precizez ca nu am facut aceasta postare pentru a face rau sau pentru a-mi plange oful! Oful meu este unul minor fața de…

- Vineri, ACS Poli Timișoara joaca din nou in deplasare, iar situația face ca echipa sa ajunga pe același stadion unde in etapa trecuta lua bataie in minutul 94, dupa o faza ciudata. De aceasta data va fi adversar formația Juventus București, ultima clasata, ceea ce ar putea pune probleme suplimentare,…

- Simona Halep (26 de ani) și-a asigurat poziția de lider mondial cel puțin pana la finalul turneului WTA de la Madrid, ce va avea loc in perioada 4-13 mai. Simona Halep joaca astazi, in jurul orei 22:00, impotriva Petrei Martic, in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells Halep va ramane…

- Directorii generali din Romania sunt mai putin optimisti, fata de anul trecut, cu privire la cresterea numarului de angajati in urmatoarele 12 luni, comparativ cu omologii lor de la nivel global, se arata in "CEO Survey 2018'', realizat de PwC.Un procent de 53% dintre directorii generali romani…

- Harry Kane (24 de ani), golgeterul lui Tottenham s-a accidentat duminica, la 4-1 cu Bournemouth, cand portarul Begovici i-a cazut pe picior, prinzandu-i glezna sub el. "Nu poate fi un an de Mondial fara ca un jucator important al Angliei sa nu se accidenteze", a comentat Gary Lineker pe Twitter. ...

- Parul lung poate fi o arma de seductie foarte eficienta pentru o femeie. De aceea este important sa il ingrijim constant, iar mastile preparate acasa sunt cea mai buna solutie pentru un par lung si sanatos.

- Jucatoarea Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, joi, inaintea turneului de la Indian Wells, ca isi doreste sa fie in continuare furioasa pe teren, dar in acelasi timp trebuie sa fie si mai calma si sa nu se mai critice atat de aspru. ”Mereu caut perfectiunea, dar in acelasi timp stiu…

- La nivelul județului Alba, 6,1 % dintre elevii din mediul liceal și profesional au declarat ca au consumat cel puțin o data in viața droguri ilicite sau noi substante psihoactive, potrivit unui studiu. In ierarhia tipurilor de drog consumat, pe primul loc se situeaza canabisul. Adolescenții au mai incercat…

- Pentru turneul feminin care debuteaza miercuri la Indian Wells, o singura intrebare isi pun observatorii: ce spera Serena Williams, devenita mama in septembrie anul trecut, la revenirea sa dupa mai mult de un an de absenta? ''Sunt nerabdatoare, toata lumea trebuie sa aiba ambitii mari…

- Analistii militari sustin ca armele exotice enumerate de Putin nu schimba ceea ce specialistii numesc drept politica de ingradire, adica faptul nu creste capacitatea Rusiei sa distruga dintr-o singura lovitura toate mijloacele nucleare ale SUA menite sa dea „lovitura de riposta”.

- Simona Halep a plecat la Indian Wells (7-18 martie), acolo unde se va da o noua batalie pentru locul 1 WTA. Halep va trebui sa isi apere coroana pe care tocmai a recuperat-o de la Caroline Wozniacki, iar cel mai important e ca romanca sta doar la mana ei. Simona Halep pleaca cu un avantaj…

- Intr-un studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de aproape 250.000 de respondenti din toate orasele si cartierele tarii in cadrul caruia au fost luate in calcul zece criterii de analiza se arata ca Brasov, Oradea, Sfantu Gheorghe, Cluj-Napoca si Miercurea Ciuc sunt considerate…

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24.

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului, localizata in orasul Aden, au informat surse medicale si de securitate, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. La scurt…

- Doua persoane au fost ucise intr-un incident armat produs vineri dupa-amiaza in centrul orasului elvetian Zurich, in fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala. Incidentul armat a avut loc in fata unei filiale a bancii UBS situata langa Gara centrala din Zurich,…

- Federatia Internationala de Tenis a publicat, pe site-ul oficial, lista tuturor jucatorilor care au fost nevoiti sa treaca peste testele anti-doping in 2017. Aflam ca Simona Halep a fost testata de mai multe ori decat Maria Sharapova, in timp ce egalitatea a persistat in ceea ce-i priveste pe Roger…

- Hidroelectrica a reluat licitatia publica internationala pentru proiectul de Retehnologizare al Amenajarii Hidroenergetice Vidraru, ofertele urmand sa fie depuse la data de 5 mai 2018. In urma lucrarilor durata de viata a hidrocentralei va fi prelungita cu cel putin 30 de ani.

- Azi noapte, in jurul orei 1.00 un tanar in varsta de 24 de ani, din Tisau, care conducea un autoturism pe B-ul Unirii, din directia Ploiesti - Maracineni, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a acrosat 5 autoturisme parcate pe marginea strazii.

- Dorin Chirtoaca isi da demisia din functia de Primar al Chisinaului, afirmand ca este "legat de mani si de picioare de dictatura de astazi", anunta Deschide.md. El a precizat alegerile anticipate ar urma sa aiba loc in luna mai."Eu am primit mandatul de la cetateni si nu de la Plahotniuc,…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de joi, 15 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Piata muncii in 2018 vine cu o serie de schimbari fata de anul 2017: specialistii in recrutare cauta mai mult tineri aflati la inceput de cariera si nu candidati cu experienta in campul muncii, asa cum procedau anul trecut.

- Putin peste o treime din pretul trecut pe factura de energie electrica reprezinta intr-adevar costul curentului electric, restul fiind tariful de distributie, tariful de transport, costul certificatelor verzi aferent energiei consumate, contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta, accize,TVA.

- Cel puțin opt persoane au murit, dupa ce o butelie folosita de un vanzator stradal a explodat. Incidentul a avut loc in Bolivia, in timpu carnavalului Oruro. Alte cel puțin 40 de persoane au fost ranite. Explozia s-a produs pe o strada aglomerata, pe ruta principala a paradei.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 75 au fost ranite, vineri, in urma unui atac cu bomba comis asupra unei moschei din orasul Benghazi, aflat in partea estica a Libiei, au informat sursele medicale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O mare actrița a poposit in platoul "Guess my age -Ghicește varsta". Teodora Mareș a jucat in unul dintre cele mai indragite filme romanești, "Declarație de dragoste", iar frumusețea ei a ramas, parca, intacta.

- Essential, asemeni HMD Global, a iesit anul trecut in fata cu o promisiune foarte simpla: va oferi functionalitatea Android fara modificari si actualizari rapide. In timp ce HMD s-a miscat foarte repede cu actualizarile, Essential a mai intarziat putin, in ciuda faptului ca ofera momentan un singur…

- Nu mai putin de 26 de ani de casnicie au implinit Cornelia si Lupu Rednic si cu unul mai putin de cariera! Cei doi au facut, la inceput, mari sacrificii, dar au reusit sa sae sprijine unul pe celalalt si sa traverseze orice problem delicate.A

- „La Congresul Național al Dialogului sirian de la Soci au participat reprezentanți ai Rusiei, Kazahstanului și altor țari, ai caror cetațeni nu știu prea multe despre Siria. Dar nu au fost prezenți delegații partidului kurd “Alianța Democrata“, pentru ca Turcia ii considera teroristi”, scrie jurnalistul…

- Magazinele abunda de produse de import, iar retetele de care este plin Internet-ul au la baza, de asemenea, produse inca prea putin cunoscute romanilor. Principesa Margareta a explicat, in cartea „Carte regala de bucate“, caracteristicile principale ale acestor ingrediente, procedee sau instrumente…

- Cel putin doua persoane au decedat, iar alte peste 70 au fost ranite, in urma coliziunii unui tren de pasageri cu un marfar in apropiere de localitatea Pine Ridge, comitatul Lexington din statul american Carolina de Sud, informeaza site-ul postului BBC News.

- Autorul bestsellerului Arta subtila a nepasarii, Mark Manson, marturisește ca i-au trebuit 18 luni pentru a scrie aceasta carte, dintre care ultimele trei au fost cele mai productive, deși atunci a muncit cel mai puțin.

- "Mi se pare normal nu neaparat sa justific, dar sa spun de ce nu mai are ALDE Giurgiu ministru la ora actuala. Emotia numirii de anul trecut a lasat urme destul de puternice asupra mea (...) Din pacate, unele probleme personale m-au tinut putin departe de aceasta calitate ministru, e un minister…

- Cei 96 de oligarhi inclusi in „Raportul Kremlin“ si amenintati cu sanctiuni in conformitate cu Legea pentru combaterea adversarilor Statelor Unite deriva din topul Forbes al „celor mai bogati 200 de oameni din Rusia in 2017“, relateaza Euronews.

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa ce un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut intr-un rau in statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit rtv.net.

- Zilnic, o moldoveanca se imbolnaveste de cancer de col uterin. Cele mai multe femei ajung prea tarziu la medic si, deseori, consecintele sunt fatale. Statisticele dramatice il ingrijoreaza si pe preotul din Ghidighici, care a facut echipa cu un medic-obstetrician.

- Alexandru Arșinel și colegii sai pregatesc un spectacol omagiu pentru Stela Popescu, ce va avea loc in curand. Actorul marturisește ca se simte copleșit de probleme și uneori crede ca nu mai gandește. „Incercam sa mergem mai departe. Este foarte greu fara Stela. Imi placea sa o salut, sa-i…

- Decizia luata de Alexandru Arșinel dupa moartea Stelei Popescu. Actorul a vorbit in direct la tv despre cat de grea a fost ultima perioada din viața lui. Dispariția partenerei de scena și problemele grave ale soției sale l-au daramat pe unul dintre cei mai iubiți actori. Alexandru Arșinel și colegii…

- Un adolescent a fost împuscat mortal si cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce mai multi barbati cu cagule au deschis focul într-un loc de joaca situat în centrul Amsterdamului. Incidentul a avut loc în zona Grote Wittenburgerstraat/Centrum Oost, care se afla…

- In mai puțin de 9 ore, peste 1.500 de muncitori au terminat instalarea unei noi linii de cale ferata, in provincia Fujian din estul Chinei, scrie agenția Xinhua. Pentru a nu afecta traficul feroviar în zonă, construcția a început la ora 18.30 și s-a terminat la 3.00 dimineața,…

- Cel puțin doua persoane au murit si alte 110 au fost ranite, dupa ce un tren regional a deraiat in aceasta dimineata, in apropiere de Milano. Zece dintre raniți sunt in stare grava, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta din Italia, citat de AFP. „In urma deraierii trenului, produsa din…

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, si presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, declara, in scrisoarea comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt "cel putin surprinzatoare" preocuparile exprimate de acestia privind lipsa de transparenta si de consens…

- Atac armat intr-un liceu din statul american Kentucky. Cel putin o persoana a murit si alte sapte sunt ranite, scrie digi24.ro.Potrivit politiei, atacatorul despre care nu au fost oferite detalii deocamdata, a fost arestat.

- Cel putin sapte cetateni ucraineni se numara printre victimele atacului terorist de la Hotelul Intercontinental din capitala Afganistanului, Kabul, a informat luni presa locala, citand un ambasador al Ucrainei, transmite agentia Xinhua. Viktor Nikitiuk, ambasadorul Ucrainei in Tadjikistan si Afganistan,…

- In cea mai vestica localitate din Romania, timpul parca a stat in loc. „Investitorii nu vin pentru ca nu avem punct de trecere a frontierei”, ne-a spus Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche. Pana in 2012, administratia locala a facuta numeroase demersuri pentru deschiderea unui punct de trecere,…

- Intre Gigi Becali și partenera sa de viața, Luminița, exista o legatura de rudenie mai puțin știuta. Gigi Becali, cunoscut pentru acțiunile sale umanitare , are alaturi de el o femeie la fel de credincioasa ca și el, dar extrem de discreta. luminița apare rar in public, iar atunci cand o face se afițeaza…

- Cheltuielile militare ale Statelor Unite revin pe crestere, in 2016, SUA si-au majorat cheltuielile de aparare cu 1,7% pana la 611 miliarde de dolari, semnaland sfarsitul unui trend descrescator al cheltuielilor militare. Viitoare cresteri sunt de asteptat in urmatorii cinci ani sub noua Administratie…

- Anul 2017 a fost unul infloritor pentru constructiile de locuinte. Datele Institutului National de Statistica arata o crestere de peste 66% fata de anul 2016. Dacă plănuiţi să vă cumpăraţi o casă, analiştii vă sfătuiesc să mai aşteptaţi…