Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre initiatorii proiectului de lege privind obigatia BNR de a repatria rezerva de aur a Romaniei, Serban Nicolae, a explicat, la Parlament, de ce a depus aceasta initiativa legislativa. "Asa cum dumneavoastra va tineti bijuteriile acasa, si nu prin vecini, si nici nu platiti chirie, sa vi le…

- Senatorul PNL Florin Citu critica dur proiectul de lege depus de Liviu Dragnea si Serban Nicolae, prin care i se cere BNR sa repatrieze rezerva de aur a Romaniei din strainatate. „Acest proiect de lege este atat de infantil si de prost scris, incat arata clar ca nu se intelege acest mecanism si ignora…

- Oferind explicatii despre initiativa legislativa pe care a depus-o, in ziua precedenta, alaturi de Liviu Dragnea, senatorul social-democrat Serban Nicolae a subliniat ca, dupa parerea sa, Romania isi poate permite sa isi tina rezerva de aur in tara, “in conditii de siguranta”. Nicolae a adus in prima…

- Rezerva internaționala se cheama rezerva internaționala pentru a putea fi vazuta și certificata de catre piețele internaționale, a declarat Valentin Lazea, economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR). "Despre subiectul aur nu am nimic in plus de adaugat fata de ceea ce s-a spus de catre BNR,…

- PSD a transmis joi dimineata, pe Facebook, ca „Romania vrea sa isi repatrieze rezerva de aur”, motivand ca alte tari europene o fac deja. Reactia vine dupa ce ieri Liviu Dragnea si Serban Nicolae au depus la Senat un proiect de lege care prevede ca 95% din aurul tarii sa fie repatriat.

- "Noua ni se pare un demers hazardat, foarte periculos. O asemenea masura incalca si prevederile europene. Trebuie sa te consulti cu institutiile europene cand faci asemenea miscari importante. Este o suspiciune foarte mare care se abate asupra lui Liviu Dragnea si asupra celor din PSD, care oricum…

- Economistul șef al BNR, Valentin Lazea, nu a dorit sa faca multe declarații cu privire la proiectul inițiat de președintele PSD Liviu Dragnea care prevede repatrierea rezervei de aur. El a spus doar: Rezerva internaționala de aceea se cheama rezerva internaționala, pentru a putea fi vazut și certificata…

- Senatorul PSD Serban Nicolae sustine ca depozitarea rezervei de aur a Romaniei in Anglia aduce pierderi, iar atunci cand initiativa sa legislativa si a lui Liviu Dragnea va deveni lege, BNR trebuie sa „execute” decizia.