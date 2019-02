Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Lis implinește astazi varsta de 76 de ani, iar cu aceasta ocazie, fostul edil al Capitalei a dezvaluit micul lui secret. Deși se știa ca este nascut in anul 1944, in seara aceasta, soțul Oanei Lis a spus adevarul. "Sunt nascut in 1943, dar am pacalit-o pe Oana cu un an.", a marturisit Viorel…

- Andreea Berecleanu a dezvaluit secretul unei vieți de cuplu fericite. Știrista spune ca a decis sa dea o șansa vieții reale și sa o lase la o parte pe cea virtuala. De cand a devenit soția medicului Cestetician Constantin Stan, Andreea a decis ca este timpul sa aloce mai mult timp propriei persoane…

- Jessie Gallan, din Scoția, a trait o viața lunga, de 109 ani, devenind una dintre cele mai longevive persoane din istoria acestei țari. Inainte de a muri, in martie 2015, ea a dezvaluit care este secretul unei vieți lungi. Deși a decedat in urma cu aproape patru ani, cuvintele ei inca traiesc in inimile…

- O mancare extrem de indragita, spaghetele carbonara sunt printre cele mai cautate rețete, pe Google. Chef Florin Dumitrescu vine in ajutorul celor care cauta instrucțiuni simple și clare și ofera rețeta sa pentru spaghete carbonara.

- Marina Voica este una dintre cele mai iubite artiste. A fost admirata intotdeauna pentru frumusețea și eleganța ei, insa puțini sunt cei care știu cum este de fapt interpreta. Aceasta recunoaste ca in viata de zi cu zi este foarte retrasa. "Eu cred ca secretul este pe fata. Cred ca e secretul pe care…

- Fierte cu dichis, mai bine de 4 ore, sarmalele lui Scarlatescu ti se vor topi in gura. "Incepem prin a toca ceapa marunt, dupa care o calim pana prinde o culoare usor aurie si o lasam putin la racit. Apoi o amestecam cu carnea tocata, orezul spalat in prealabil, cimbru, sare, piper. Intre…

- Cunoscuta antrenoare de fitness Cori Gramescu ne-a impartasit o reteta de sarmale dietetice foarte gustoase pe care le puteti pune pe masa de Craciun fara sa va stresati la gandul ca va veti ingrasa. Secretul consta in carnea slaba.

- Cine cauta traditionalul de Craciun nu trebuie sa piarda zile intregi in bucatarie. E suficient sa calce pragul bucatarilor care duc mai departe retetele de odinioara. Ei stiu cel mai bine sa dea gust oricarui produs care ajunge pe mese, de sarbatori.