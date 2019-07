Stiri pe aceeasi tema

- O fata din satul Vartopu, județul Gorj, a reușit sa ia 10 pe linie la examenul de Bacalaureat. Insa, povestea Vasilicai Cristina Calescu este una impresionanta. Tanara s-a trezit timp de patru ani la ora 06:00 pentur a fi sigura ca ajunge la timp la liceul din Targu-Jiu unde invața. Iar astazi, eforturile…

- Oamenii de stiinta de la Universitatea din Nottingham au descoperit ca o ceasca de cafea poate stimula „grasimea bruna”, care ar putea fi cheia pentru combaterea obezitatii si diabetului.

- Din nefericire, se intampla tot timpul accidente ingrozitoare care implica animalele salbatice si nu numai. Un caz de-a dreptul halucinant a ajuns sa devina subiect de presa imediat dupa ce au aparut fotografiile.

- Simona Halep, locul 3 WTA, va juca in turul III de la Roland Garros contra Lesiei Tsurenko (27 WTA). Meciul va avea loc sambata, organizatorii urmand sa anunțe ora de start. Intr-un interviu publicat pe site-ul turneului de la Roland Garros, Simona Halep a vorbit despre zgura de la Paris și motivul…

- Oamenii de știința au descoperit o stea misterioasa în galaxia noastra, care se pare ca provine din cu totul alta galaxie. Big Dipper, așa cum a fost numita, provine din constelația Ursa Mare.

- Un milion din cele opt milioane de specii de pe planeta sunt amenințate cu dispariția din cauza oamenilor, rezulta dintr-un raport al ONU. Oamenii de știința au avertizat luni intr-un raport realizat de o comisie ONU - Platforma interguvernamentala pentru politica științifica privind biodiversitatea…

- E forfota in Gara de Nord unde mii de persoane au aglomerat peroanele inca de la primele ore ale dimineții. Oamenii au luat trenul pentru ca vor sa petreaca minivacanța de 1 mai fie la mare, fie in stațiunile montane. Și cum numarul calatorilor se anunța a crește, CFR a scos pe traseu toate trenurile…

- Musacaua are origini arabesti si a sosit in Balcani pe filiera greceasca. Traditional, musacaua de cartofi se prepara cu carne de miel sau vita, dar iese la fel de gustoasa si in variantele cu carne de porc sau pasare.