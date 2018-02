Secretul Mirelei Vaida! Cum se mentine in forma frumoasa prezentatoare! A facut public secretul ei. In fiecare dimineata….

Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sâmbata dimineața, dupa ce șoferul unui autoturism a intrat pe contrasens și s-a ciocnit de un TIR, în județul Mureș, la ieșire din Sighișoara catre Brașov. Purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Cate Blanchett, in varsta de 48 de ani, a caștigat doua premii Oscar, dar asta nu a oprit-o sa lase acasa bolidul de lux și sa circule ca un om obișnuit. Imbracata lejer, cunoscuta actrița a fost surprinsa alaturi de pasagerii de la metroul din Londra, insoțita fiind de partenerul sau,…

- Mirela Vaida se pregateste sa revina pe micul ecran cu o emisiune ce promite mult. Si pentru ca frumoasa prezentatoare este nerabdatoare sa se reintalneasca cu fanii sai face ultimele pregatiri in acest sens.

- Cantareața Paula Seling s-a destainuit la o emisiune de televiziune. Artista a dezvaluit cum se menține in forma. Indragita cantareața Paula Seling dezvaluie care este secretul siluetei ei de invidiat in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, unde vorbește pe larg despre stilul ei…

- Intr-un fost sat șvabesc, activitatea fizica ocupa un loc important in preocuparile locuitorilor. Sportul poate fi practicat atat indoor, cat și outdoor ... The post Intr-o comuna timișeana, gospodinele sunt ”sponsorizate” din bugetul local pentru a fi in forma appeared first on Renasterea banateana…

- Andreea Marin a postat recent pe pagina sa de socializare o fotografie facuta dimineata. Fosta doamna Banica apare nemachiata si arata extraordinar. Stilul de viata sanatos al vedetei o ajuta sa se mentina in forma si sa amane imbatranirea. "Buna dimineata, Soare! Unde te ascunzi, nastrusnicule?…

- Laura Cosoi este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni mama. Insarcinata in cinci luni, vedeta a dezvaluit ca nu s-a ingrasat mai deloc si este atenta tot timpul la ceea ce mananca.

- Frumoasa Monica Bellucci a facut furori pe covorul roșu la cel mai recent eveniment la care a participat. A schimbat rochiile negre cu care ne-a obișnuit in ultima perioada cu o creație superba de un roșu aprins. Luni seara, actrița de origine italiana a intors capetele la cea de-a 23-a Gala Lumieres…

- Silviu Prigoana a slabit foarte mult in ultimii ani, iar acum incearca sa se mențina in forma. Silviu Prigoana, care ani de zile a purtat exclusiv haine negre , a uimit pe toata lumea dupa ce a slabit foarte mult. Omul de afaceri nu s-a mulțumit doar sa scape de kilogramele in plus, ca incearca sa se…

- La 54 de ani, Mihaela Tatu arata incredibil. Fosta prezentatoare are grija sa manance numai dupa o dieta care i se potriveste. Aceasta isi incepe ziua cu doua ore de sport, iar apoi merge la masaj. "Eu imi doresc sa traiesc, oricat as trai, sa fiu sanatoasa. De la ora 7, pana la 9 dimineata…

- Fiul cel mare al fostului lider cubanez Fidel Castro a murit joi dimineata, la Havana, a anuntat televiziunea de stat cubaneza, care a precizat ca acesta si-a pus capat zilelor, suferind de depresie. In varsta de 68 de ani, Fidel Angel Castro Diaz-Balart, a fost gasit decedat joi dimineata. Specialist…

- Gina Pistol este cunoscuta pentru aparitiile indraznete, insa vedeta nu se opreste doar aici, intrucat atunci cand a fost in Asia, ea nu s-a dat inlaturi de a incerca fel si fel de mancaruri care mai de care mai bizare.

- Vremea va fi cu mult mai calda decât ar fi în mod normal la aceasta data, în special, în regiunile vestice, sud-vestice și de sud. În nord-vestul, nordul și centrul țarii, iar în primele ore și în vest, înnorarile vor persista și, pe arii restrânse,…

- Petre Daea a ironizat declarația șefului UDMR Kelemen Hunor, care a spus ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri". "A citit careva planul de guvernare? Stiu ca Balint l-a citit si mi-a spus ca arata de parca ar fi scris in Ministerul…

- O poza cu Nicu Covaci. O chitara. Un microfon. O banda de alergare. Și primarul Timișoarei, in șort și pantofi de sport. E doar o sambata la birou pentru Nicolae Robu, care n-a ratat ocazia sa le arate și prietenilor virtuali ce face la o ora la care, in ziua libera, mulți abia fac ochi.

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea de 13,5 kilometri,…

- Biletul zilei Cautam sa ne dublam si astazi investitia, inca din primele ore ale weekendului. Variantele de pariere propuse va aduc in atentie un nou mix de fotbal si baschet. Sportul rege este, insa, predominant pe biletul zilei de vineri, prin pariurile peste 1.5 goluri la duelurile din…

- Revine sau nu Mirela Vaida in televiziune? Indragita prezentatoare de reality-show-uri matrimoniale a vrut sa se știe chiar de la ea. Așa ca, probabil pentru aș lamuri fanii, vedeta a postat un mesaj in legatura cu revenirea ei in televiziune. Prezentatoarea nu are doar o cariera de succes, ci și o…

- Fosta prezentatoare de la Acces Direct, Mirela Vaida, revine in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Anuntul a fost facut de indragita vedeta tv pe retelele de socializare. Vesti bune pentru admiratorii Mirelei Vaida! Indragita prezentatoare tv revine…

- A slabit, are un corp de invidiat, insa dezvaluie cate putin din secretele ei! Nicole Cherry a invatat cum sa se mentina in forma si spune ca nu doar sala sau regimul alimentar o ajuta.

- In timp, toate organele se deterioreaza si isi pierd capacitatea de a indeplini in mod optim sarcinile pentru care sunt responsabile. Creierul se numara printre ele. Vestea buna este ca acest proces poate fi incetinit.

- Va ninge in Bucuresti, duminica seara si luni dimineata, Capitala fiind sub incidenta unei atentionari meteo. "In Bucuresti nu se semnaleaza precipitatii abundente, iar prognoza precizeaza ca in cursul noptii precipitatiile isi vor face aparitia si in zona Capitalei, sub forma de ploaie si lapovita,…

- Insarcinata in șase luni cu cel de-al treilea copil al sau, Ducesa de Cambridge nu sta deloc liniștita, ci este din ce in ce mai prezenta la evenimente pentru a-și respecta indatoririle regale. Miercuri, dupa ce a facut furori la Spitalul Great Ormond Street, imbracata intr-un superb palton roșu vibrant,…

- Doliu in lumea muzicii internationale! „A murit subit astazi”, au confirmat surse apropiate cantaretei, fara a oferi alte detalii. Solista trupei The Cranberries, Dolores O’Riordan, a murit la Londra, la varsta de 46 de ani, anunta surse citate de presa britanica. ”Solista a murit subit astazi, la Londra”,…

- Fosta prezentatoare de la Acces direct, Mirela Vaida, va avea in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Indragita prezentatoare a infirmat zvonurile potrivit carora ar urma sa fie gazda show-ului Mireasa pentru fiul meu și a oferit cateva detalii despre…

- Dupa ce a prezentat emisiunea „Acces Direct”, la Antena 1, in absența Simonei Gherghe, urmeaza un nou capitol pentru Mirela Vaida. Aceasta va se va intoarce la Antena 1 cu o noua emisiune! Pana atunci, noi suntem curiosi sa aflam de la voi, care este cea mai buna prezentatoare tv dintre cele doua: Mirela…

- Toate femeile se plang fie de faptul ca nu au cu ce sa se imbrace, ca nu sunt multumite de cum vin anumite haine pe ele, fie ca nu le sta parul bine. Acesta din urma este si cazul Mirelei Vaida, care nu e tocmai incantata de cum i s-a asezat parul.

- Frumoasa prezentatoare TV, Mirela Boureanu Vaida, este pregatita sa devina, din nou, mamica. Si surpriza! E pregatita pentru patru copii! Vedeta a dezvaluit ca exista posibilitatea sa nasca gemeni! Mirela și-a nascut copiii intr-un interval destul de scurt: pe Carla, in februarie 2015, iar pe Vladimir,…

- Regimul termic va fi caracterizat tot de valori mult mai ridicate decat cele climatologic specifice perioadei in majoritatea regiunilor. Cerul va fi mai mult noros in nord-vestul si centrul tarii si va avea innorari trecatoare in rest.

- Simona Gherghe a facut un anunț mult așteptat pentru toiți fanii ei. Vedeta le-a dezvaluit data la care urmeaza sa reapara pe micile ecrane. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a facut o pauza de televiziune anul trecut dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. Ea a adus pe lume o fetița…

- Indragita prezentatoare Mirela Vaida s-a bucurat din plin de emisiunea "Acces Direct", dar a venit momentul cand trebuie sa-si ia ramas bun de la cei care au urmarit-o timp de 8 luni! Aceasta a facut anuntul chiar la inceputul emisiunii din aceasta seara. "Este ultima emisiune Acces direct…

- Indragita prezentatoare, Mirela Vaida, s-a bucurat din plin de emisiunea "Acces Direct", dar a venit momentul cand trebuie sa-si ia ramas bun de la cei care au urmarit-o atatea luni! Aceasta a facut anuntul chiar la inceputul emisiunii din aceasta seara.

- Deși s-a nascut nevazator, George Nicolescu, artistul ce a bucurat generații de romani, se menține in forma pedaland in fiecare zi mulți kilometri. In varsta de 67 de ani, artistul care a lansat nepieritoare slagare precum ”Cantec pentru sanatatea ierbii”, ”Ca lumina ochilor” ori”Eternitate” da o mare…

- Valentina Pelinel sustine ca este fericita dupa ce a nascut un copil in urma relatiei cu Cristian Borcea. "Nu pot sa spun ca dețin un mare secret in ceea ce privește frumusețea, insa știu ca sunt cateva lucruri importante vizavi de acest lucru. In primul rand, increderea in sine, este o atitudine…

- Interpreta de muzica populara Claudia Ghițulescu a dezvaluit ce anume folosește pentru a reuși sa scape de kilogramele deranjante și pentru a fi intr-o forma fizica cat mai buna. Claudia Ghițulescu este o cunoscuta cantareața de muzica populara. La inceputul acestui an, Claudia Ghițulescu s-a casatorit…

- Simona Gherghe, primele sarbatori alaturi de minunea din viata ei. Mosul a fost extrem de darnic cu vedeta, dar si cu micuta Ana Giorgia. Simona a vorbit despre cea mai frumoasa perioada a vietii sale, dar si despre intoarcerea la munca.

- In primul rand, inelul trebuie sa fie veritabil, numai din materiale de cea mai buna calitate. Toate varietațile de inele de logodna de pe Diamag.ro sunt create conform celor mai inalte standarde de calitate. Toate diamantele care intra in componența inelelor de logodna vin la pachet cu certificare…

- Luni dimineața, polițiștii rutieri din judetul Alba au verificat 127 de autovehicule destinate transportului public de persoane. Toti conducatorii de autobuze si microbuze au fost testati cu aparatul etilotest. Actiunile politistilor din judetul Alba, pentru cresterea sigurantei rutiere, vor continua…

- Iata care sunt acestea: In cazul in care ai parte de un stil de viața destul de agitat, trezitul de dimineața poate sa reprezinte o schimbare mult mai favorabila pentru tine. Și asta doar daca pui in practica mici trucuri ce te vor ajuta sa devii matinal. Precum vorba din popor „cine…

- Actrița Marinela Chelaru și partenerul ei de viața sunt in competiție in ceea ce privește numarul de kilograme. Indragita actrița Marilena Chelaru a reușit sa slabeasca foarte mult intr-o perioada destul de scurta de timp și a dezvaluit, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, ce a determinat-o…

- Mirela Vaida este si ea prezenta la inmormantarea Stelei Popescu. Imbracata in haine de doliu si foarte afectata de pierderea celei mai mari artiste a Romaniei, plange cu lacrimi amare in timpul slujbei de inmormantare.

- Lidia Buble și Razvan Simion alcatuiesc unul dintre cele mai frumoase, solide și energice cupluri din showbizz-ul autohton. Au trecut impreuna prin greutați și obstacole, insa iubirea lor a triumfat și cei doi iși traiesc povestea de dragoste cu convingere și zambetul pe buze. Lidia Buble și Razvan…

- Lavinia Pirva s-a aratat suta la suta naturala in fața fanilor sai de pe rețelele de socializare. Cantareața Lavinia Pirva, care de curand s-a maritat in mare secret cu Ștefan Banica Junior , nu se ascunde. Cel puțin in privința look-ului. Lavinia Pirva, care a reacționat extrem de dur dupa ce s-a spus…

- Forma actuala a schimbarilor din legislatia fiscala va determina anul viitor o crestere a costurilor inregistrate de companiile de IT cu 5-7% iar principalul impact negativ va fi resimtit in primul rand de companiile romanesti, carora le va fi luat practic o jumatate din fondul dedicat dezvoltarii,…

- O femeie din Turcia pare sa fi descoperit "elixirul tineretii", pentru ca la 71 de ani nimeni nu o intrece la capitolul frumusete. Aceasta a marturisit recent si ce face pentru a arata atat de bine la o varsta atat de inaintata si dezvaluirea a uimit intreaga lume.

- Smiley si Gina Pistol nici nu confirma, nici nu infirma ca ar fi intr-o relatie, dar toate gesturile pe care le fac ii dau de gol. Blondina spune in toate interviurile ca trece prin cea mai fericita perioada din viata ei, iar Smiley ii trimite „semnale” prin intermediul retelelor de socializare.

- Ei bine, exista o dieta care funcționeaza fara sport și poți pierde chiar 15 kilograme intr-o luna daca chiar iți dorești acest lucru și o urmezi cum trebuie, scrie estisuperba.ro. Aceasta dieta se numește dieta disociata. Citeste si Lidia Fecioru a slabit 30 de kilograme in sapte luni: M-am…