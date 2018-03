Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Samuel Agoian, reprezentant al Patriarhiei Armene la Ierusalim, spune ca Lumina Sfanta este aprinsa, de fapt, de la un felinar cu ulei și ca nu exista nimic mistic in aceasta poveste

- Israela Vodovoz a incetat din viața in prima saptamana din luna martie a anului 2018. Una dintre controversele din timpul vieții sale, era legata chiar de varsta.Toata lumea o știe pe Israela de la televizor. Ea era una dintre personajele care apare des in emisiunile de scandal difuzate la ceas de noapte.…

- Preotul, reprezentant al Patriarhiei Armene la Ierusalim, a afirmat ca a elucidat miracolul Focului Sfant si ca aprinderea acestuia are legatura cu Biserica Copta. Preotul armean Samuel Agoyan a spus reporterilor israelieni ce se intampla cu adevarat in timpul miracolului Sfantului Foc, a scris portalul…

- Actrita Susan Sarandon (71 de ani) a dezvaluit ca Paul Newman i-a dat o parte din salariul lui, atunci cand au jucat impreuna in filmul „Twilight“ (1998), pentru a compensa diferentele salariale discriminatorii de gen.

- Agresiunea in familie a fost aspru pedepsita de o instanta ieseana. Un barbat din judet a primit o pedeapsa de un an de inchisoare cu amanarea pedepsei si a fost obligat la plata unor daune morale de 10.000 de lei catre fosta sa sotie, dupa ce, in timpul mariajului, a agresat-o in doua randuri. Constantin…

- Secretul celui mai popular produs consumat in lantul de fast-food McDonald's, celebrul Big Mac, se pare ca a fost descoperit. Un bucatar din Marea Britanie a publicat o reteta a acestui sos atat de iubit de clientii din lumea intreaga.

- Kim Kardashian dispune de un abdomen plat și foarte bine lucrat, iar, cu siguranța, multe doamne și-ar dori sa afle cum sa ajunga la același rezultat. Din fericire, acest lucru este posibil. Vedeta a impartașit pe blogul sau cele patru exerciții care fac parte din rutina care i-a adus un abdomen impecabil.

- Andreea Esca (46 de ani) are o cariera de succes, este cea mai cunoscuta știrista din Romania, are o relație perfecta și o familie frumoasa. Vedeta nu a ținut un secret din demersul de curerire a actualului ei soț, omul de afaceri Alexandre Eram, cu care s-a casatorit in 2000. Știrista s-a „luptat”…

- Serviciile de Securitate Occidentala au scos la iveala informații conform carora Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, și tatal sau, au folosit pașapoarte obținute ilegal pentru a ajunge in Occident.

- O mulțime de doamne și domnișoare sunt fascinate de parul ei lung și stralucitor, pentru ca multe doar viseaza sa arate ca ea. Vorbim despre prezentatoarea Corina Caragea, care le spune romanilor in fiecare seara care sunt cele mai proaspete știri sportive. Corina susține ca toata lumea o intreaba care…

- Zvonurile au devenit realitate in cazul Roxanei Ciuhulescu. Dupa ce a trecut anul trecut prin mai multe incercari grele, vedeta TV are parte in ultimele luni de vești bune și foarte bune. Ea a anunțat ca anul acesta vor avea loc doua evenimente importante in viața ei: casatoria și botezul. Da, botezul,…

- Norocul nu a fost de partea Daianei și a lui Bogdan, aseara, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, caci doi tineri din Tg. Jiu au pierdut toți cei 100.000 puși in joc la aceasta ediție a show-ului prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- Rachetele spatiale sunt ceva obisnuit in epoca noastra, sau asa credem noi. In 1961, dr. Doru Todericiu, profesor de Stiinte si Tehnologie la Universitatea din Bucuresti, a descoperit un vechi document numit Manuscrisul de la Sibiu.

- Bianca Dragușanu și-a adus aminte de copilarie și a povestit in emisiunea pe care o prezinta ca era pe post de telecomanda. Mai mult decat atat, a dezvaluit și cu ce se ocupa iubitul ei, mai exact era gunoier. Victor era pus de parinții lui sa duca gunoiul, lucru care il enerva destul de tare. […] The…

- Secretul „Porții Romane catre Iad” a fost dezvaluit. Oamenii de știința susțin ca pragul templului erau emise gaze toxice la inalțimi mici, pentru a se sacrifica animale, dar preoții erau nevatamați.

- Ion Oncescu este concurentul atipic din echipa Faimoșilor.In ultimele ediții ale Exatlon, s-a putut observa ca ceilalți din echipa tind sa-l marginalizeze și se plang de faptul ca acesta ar avea un comportament ciudat.Fostul campion la skandenberg face plimbari nocturne singur și este mai retras in…

- Barbatul acuzat ca a vandut-o pe Elena, pe 600 de euro, unor traficanți de carne vie, se pare ca a facut mai multe victime! Marian Anghel a fost acuzat noiembrie, anul trecut, in emisiunea "Acces Direct", ca ar fi intretinut relatii intime cu o fetița de doar 13 ani. Mai mult, barbatul a fost și la…

- Anda Adam nu a rezistat in cadrul competitiei dificile din cauza problemelor de sanatate aparute in timpul probelor solicitante de la "Exatlon", asa ca s-a intors de urgenta in tara. La cateva zile dupa ce a pasit pe pamant romanesc, artista a mers la un medic care i-a spus ca trebuie sa se opereze…

- Andra si-a dezvaluit secretul frumusetii. In ciuda faptului ca are un program foarte incarcat, plin de concerte si aparitii la TV, Andra arata mereu bine. Ea a marturisit ce face intotdeauna inainte de culcare pentru a fi in forma.

- Aspectul fizic este un lucru important pentru oricine, și pentru barbați, dar mai ales pentru femei, dintre care cele mai multe viseaza la ”tinerețe fara batrinețe și viața fara de moarte”. Nu intotdeauna e ușor sa alegem o meserie și sa urmam o cariera. De multe ori ne alege ea pe noi, datorita conjuncturii…

- Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla, cel care a trimis zilele trecute in spațiu cea mai puternica racheta din lume, a marturisit ca ii datoreaza succesul de care se bucura acum unei activitați pe care obișnuiește sa o practice inca de mic. Musk citește foarte mult, mai ales din domenii precum tehnologie…

- Nu mai putin de 26 de ani de casnicie au implinit Cornelia si Lupu Rednic si cu unul mai putin de cariera! Cei doi au facut, la inceput, mari sacrificii, dar au reusit sa sae sprijine unul pe celalalt si sa traverseze orice problem delicate.A

- Prin decizia sa de a dezvalui lumii cancerul de care sufera ea a dorit sa constientizeze asupra acestei boli si sa impulsioneze investigatiile asupra acestei maladii care nu are vindecare. De aceea, ea a decis sa-si uneasca fortele cu alte victime pe retelele de socializare pentru a da mai multa vizibilitate…

- Silviu Prigoana, considerat o lunga perioada de timp unul dintre cei mai ravniți burlaci de pe plaiurile miortice, vorbește deschis despre viața sa, așa cum este ea acum, in cadrul unui amplu interviu acordat Oanei Turcu, la Antena Stars.

- Faptul ca Mihaela Radulescu arata excelent la 48 de ani nu mai este un secret, dar mai toata lumea se intreaba cum a reușit sa iși mențina un corp de invidiat, o piele tanara și un par bogat și sanatos. Cunoscuta jurata de la Romanii au talent a decis sa dea in vileag secretul frumuseții pe care o pune…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, marti, o lista cu peste 200 de oameni afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei. Reprezentantii Trezoreriei...

- Artistul este tare mandru de cei doi copii ai sai, despre care spune ca par sa-l moșteneasca. Dan Helciug iși ajuta fiul in varsta de 11 ani sa-și dezvolte talentul scriitoricesc. Dan Helciug este un tata model, tare mandru de cei doi copii ai sai, Ruxandra, in varsta de 5 anișori, și Luca Dan (11 ani).…

- Lazio o sperie mai tare pe FCSB inaintea dublei manșe din "16-imile" Ligii Europei. A caștigat și restanța de miercuri cu Udinese (3-0), consolidandu-și poziția pe podiumul Seriei A. "Inaintea sezonului, toți ne dadeau pe locul 10, insa am cucerit Supercupa și acum vobește toata lumea despre noi. Mai…

- Deși injuraturile aduc, deseori, reacții negative atunci cand sunt rostite in public, un studiu efectuat recent scoate la suprafața beneficiile acestora. Iata ce se intampla in corpul și in mintea noastra atunci cand injuram!

- Loredana Groza a trait o vacanța de neuitat alaturi de fiica sa, Elena, intr-una dintre cele mai exotice locații din lume. Resortul Six Senses Zighy Bay, aflat la doar doua ore de mers cu mașina de aeroportul Dubai și la doar patru ore jumatate de zbor cu flaydubai din București, s-a dovedit a fi o…

- Deea Maxer s-a pus pe slabit, dupa ce a luat cateva kilograme in plus in timpul sarbatorilor de iarna. Astfel, la inceput de 2018, ea si-a stabilit multe obiective, atat pe plan personal, cat si profesional. Iar acela de a avea o talie de viespre se numara printre ele. Sotia lui Dinu Maxer a dezvaluit…

- Liderul WTA s-a chinuit serios pentru a castiga primul meci la Australian Open dupa doi ani. A invins-o pe Destanee Aiava (193 WTA), dupa ce a salvat doua mingi de set, insa a platit victoria cu pretul unei accidentari care, la prima vedere, parea groaznica.

- Andreea Marin le-a dezvaluit tuturor secretul frumuseții. Adepta unui stil de viața sanatos și a frumuseții naturale, vedeta apeleaza la diferite tratamente, pentru ca tenul ei sa fie perfect. Zana a postat o imagine pe contul de socializare, in care apare complet nemachiata, și cu o masca pe fața.…

- BREAKING NEWS Deputat de Cluj, lovit de masina. Era pe bicicleta Deputatul Adrian Dohotaru (ex-USR) a fost lovit de o masina pe strada Campului din Cluj-Napoca. Parlamentarul se afla pe bicicleta. Adrian Dohotarul a povestit pe Facebook incidentul: "Am tras una din cele mai mari sperieturi…

- Marin Cilic, numarul 6 ATP, a vorbit intr-un interviu de la Tata Open Maharashtra despre Roger Federer si Rafael Nadal si despre cum reusesc cei doi sa se mentina la cel mai inalt nivel, in ciuda faptului ca au implinit 36, respectiv 31 de ani. ...

- Simona Halep a avut un start greoi de partida și i-a permis chinezoaicei sa caștige primul act, unul in care nu a avut nici macar o minge de break. Situția s-a schimbat insa in urmatoarele doua seturi, in care constanțeanca a mai cedat doar 3 game-uri, doua dintre ele venind insa in atunci cand conducea…

- Horia Tecau a vorbit despre dorințele pe care și le va pune la miezul nopții și spune ca unul dintre obiectivele sale e caștigarea a doua turnee foarte importante. "Cel mai important este sa raman sanatos. Am ca obiectiv cu partenerul meu (n.r. Jean-Julien Rojer) castigarea Australian Open si Roland…

- Zoe Ceaușescu a fost, așa cum povestesc cei care au cunoscut-o indeaproape, o femeie boema și rebela care nu și-a gasit niciodata locul in familia prezidențiala. Nicolae Ceaușescu și mai ales Elena au avut mereu un cuvant greu de spus atunci cand venea vorba de viața ei sentimentala.

- Antrenorul australian Darren Cahill a vorbit despre progresele facute de Simona Halep fața de anii precedenți și a identificat aspectul care a ajutat-o pe românca sa ajunga pe primul loc în clasamentul WTA. "De multe ori o vedeam ca nu își simte jocul, așa ca ceda destul…

- A decis sa dezvaluie ceea ce stia autoritatilor, sperand ca asta ii va aduce imunitate si va ajuta la disparitia asa-numitului „secret bancar elvetian”; nu a fost insa asa, pentru ca Birkenfeld a ajuns sa fie singurul trimis la puscarie la capatul unui proces care viza fraude de miliarde de dolari.…

- Daca nu ai pregatit inca bunatatile pentru masa de Craciun, Gabi Godeanu, cel supranumit "Casanova" de la MasterChef, te invata cum sa faci rapid cateva mancaruri devenite deja traditionale pentru romani in aceasta zi speciala. Meniul pe care il pregatesti in Ajun este unul simplu, dar cu care nu vei…

- Simona Halep (1 WTA) a pornit ca din tun in turneul demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda), acolo unde nu i-a dat nicio sansa Johannei Konta (9 WTA). Pentru ea, urmeaza finala in care si-a aflat si adversara.

- Lidia Buble așteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna și a dezvaluit cu cine urmeaza sa le petreaca. Lidia Buble, care are o relație cu prezentatorul de televiziune Razvan Simion , așteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna și a inceput deja pregatirile in așteptarea lui Moș Craciun! Intr-un interviu…

- La doi ani de la excludere din succesiunea la Tron, in august 2017, fostul principe iși anunța, printr-un comunicat, logodna cu Alina Maria Binder.Citeste si: ULTIMA ORA - Procurorul Doru Țuluș in vizorul DNA. Audiere surpriza a procurorilor anticorupție Aceasta decizie ar fi fost laudata…

- Cel mai batrin barbat din lume a implinit 113 ani și dezvaluie care este secretul sau: legume cultivate in curtea sa și un pahar de vin roșu pe zi, scrie Daily Mail. Francisco Nunez Olivera, cel mai batrin barbat din lujme potrivit Guiness Book, și-a sarbatorit a 113-a aniversare in locuința sa din…

- Perioade scurte de dezvoltare: Bosch este un incubator de electromobilitate.Noul acumulator de 48 de volți a fost proiectat sistematic pentru a economisi combustibil.Michael Budde: „Suntem increzatori ca acest lucru ne va poziționa ca lideri de piața pentru acumulatorii de 48 de volți.”Noul acumulator…