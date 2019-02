Stiri pe aceeasi tema

- Jessie Gallan, din Scoția, a trait o viața lunga, de 109 ani, devenind una dintre cele mai longevive persoane din istoria acestei țari. Inainte de a muri, in martie 2015, ea a dezvaluit care este secretul unei vieți lungi. Deși a decedat in urma cu aproape patru ani, cuvintele ei inca traiesc in inimile…

- O mancare extrem de indragita, spaghetele carbonara sunt printre cele mai cautate rețete, pe Google. Chef Florin Dumitrescu vine in ajutorul celor care cauta instrucțiuni simple și clare și ofera rețeta sa pentru spaghete carbonara.

- Gripa a facut azi inca trei victime. Toate aveau probleme medicale si nu erau vaccinate antigripal. Alte trei persoane au murit din cauza gripei, din Bucuresti si din judetele Gorj si Prahova, astfel ca numarul deceselor din cauza virusului a ajuns la 23. Cei trei pacienti aveau probleme medicale si…

- Un studiu care s-a facut pe cativa tineri pianisti a dezvaluit lucruri neasteptate. Cei care erau excelau acum in domeniu nu erau cu nimic mai talentati, la o anumita varsta, decat cei care erau mediocri. Singura diferenta erau orele de munca dedicate intr-o saptamana. Aceiasi participanti…

- Familia regala a Marii Britanii, care isi petrece Craciunul la Sandringham House, a participat, marti la slujba religioasa, potrivit obiceiului, insa de la eveniment a lipsit printul consort Philip, in varsta de 97 de ani, care s-a retras aproape total din viata publica, potrivit Associated Press.Regina…

- Arheologii au dezvaluit ca o fermiera de 18 ani, numita „Ava”, ce a murit in urma cu 4.250 de ani, in Scotia, era fiica unor imigranti europeni. Specialistii considera ca femeia avea un aspect mediteranean cu ochii caprui, parul negru...

- Mioara Roman (78 de ani) are stil, iar acest lucru se observa de la vestimentație la coafura. Este tradiționalista, dar in pas cu moda, fara sa faca schimbari radicale de look. Fosta soție a lui Petre Roman a invațat de la hairstylist cum sa se aranjeze singura acasa. Mioara Roman s-a numarat printre…