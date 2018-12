Stiri pe aceeasi tema

- Un costum popular, tesut si cusut integral in casa, este proiectul unic realizat de doi prahoveni care au tinut ca in anul centenarului Marii Uniri sa lase un semn in urma lor, dar in acelasi timp sa transmita si un mesaj ascuns in complicatul motiv traditional.

- Pe 20 noiembrie, surorile gemene Phyllis Jones și Irene Crump vor implini 102 ani. Nascute in 1916, femeile au trait sa vada patru schimbari de monarhi și 20 de prim-miniștri. Care este secretul longevitații lor? O dieta bogata in pește și doua pahare de tarie pe zi. Cel puțin, așa zic gemenele de…

- Hotii au furat 123 de testoase uriase de la un centru de crestere a acestor animale din Insulele Galapagos, a informat Ministerul Mediului din Ecuador, citat de DPA. Procurorii au deschis o ancheta privind acest furt - caruia i-au cazut victime testoase din speciile Chelonoidis vicina si Chelonoidis…

- Observatorul Fotbalului (CIES) a dat publicitatii, luni, concluziile unui studiu cu privire la loturile cu media de varsta cea mai mica, respectiv cea mai mare, folosite in acest sezon, in perioada 1 iulie – 24 septembrie, in campionatele interne din Europa.

- Renunțarea la fast-food ar putea avea aceleași efecte ca ale celor de renunțarea la droguri, conform unui nou studiu. Astfel, cei care renunța la mancarea procesata și calorica trec prin aceeași tristete, oboseala și depresie ceea ce simt și consumatorii de droguri atunci cand incearca sa renunțe la…

- Potrivit raportului Kaspersky Lab IoT, in prima jumatate a anului 2018, dispozitivele IoT au fost atacate cu peste 120.000 de versiuni de malware – mai mult decat triplu fața de tot anul 2017. Compania avertizeaza ca aceasta creștere a familiilor de malware pentru dispozitive inteligente continua o…

- In a doua jumatate a acestui an, 64% dintre angajatori susțin ca vor majora pachetele salariale pentru pozițiile noi din companie cu 5%-20% fața de cele oferite in prima parte a acestui an, potrivit unui studiu anunțat miercuri de portalul de recrutare online BestJobs, scrie Mediafax.Mai exact,…

- Aerul pe care il respiram are un efect nebanuit asupra vieții noastre. Știm deja ca traiul intr-un oraș poluat, unde calitatea aerului este foarte proasta, provoaca in timp probleme de sanatate destul de grave.