Secretul fericirii și drumul spre singurătate: Și asta e tot un fel de rană Trebuie sa ne impunem ca scop fericirea si succesul, alergand dupa ele si luptandu-ne cu noi, uitand esentialul? Poate ca mai important e drumul spre atingerea lor, procesul. Poate ca e mai sanatos sa ne acceptam problemele si incertitudinea care e o constanta in existenta noastra, sa acceptam ca unele evenimente nu pot fi controlate, sa acceptam efemeritatea vietii si toate suferintele pe care le aduce cu ea. Poate ca e mai bine sa acceptam esecul, sa intelegem ca e necesar si ca face parte din dezvoltarea noastra. Si sa nu mai incercam sa fim optimisti in exces, sa ne luptam cu noi si sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

