- Mai sunt doar doua luni pana cand Gabriela Cristea va naște pentru a doua oara, iar pregatirile sunt in toi in familia prezentatoarei tv! Tavi Clonda spune ca emoțiile sunt diferite fața de prima data și aștepta cu nerabdare sa iși cunoasca fiic

- Moderatoarea de televiziune Gabriela Cristea a inceput deja pregatirile pentru venirea pe lume al celui de-al doilea copil al sau. Pentru ca mai are puțin și devine mamica pentru a doua oara, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a inceput deja sa se pregateasca pentru momentul in care familia…

- De cand a anunțat ca este insarcinata, Gabriela Cristea și-a pus fanii pe jar cu privire la numele pe care urmeaza sa-l aleaga pentru cea de-a doua fetița pe care o va aduce pe lume, in primavara acestui an.

- Insarcinata in șapte luni, Gabriela Cristea a trecut prin momente grele in timpul emisiunii pe care o prezinta. Indragita prezentatoare TV a avut nevoie de ajutor medical in pauza emisiunii, insa totul s-a terminat cu bine. Gabrielei Cristea i s-a facut rau și a reușit sa reziste pana la pauza, insa…

- Familia lui Emilie De Ravin si Eric Bilitch s-a marit duminica! Vedeta serialului "Once Upon a Time" a facut marele anunt pe contul personal de Instagram. Ea a dat nastere unui baietel sanatos, in propria locuinta.

- Ieri, Adela Popescu a devenit mamica pentru a doua oara. Sotul ei, Radu Valcan, este in culmea fericirii si a avut mari emotii in acest moment important al vietii lor. Imediat ce au facut publice primele fotografii de la maternitate, in aceasta dimineata, admiratorii au inceput sa se intrebe cum au…

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a povestit ce reacție a avut fiica ei in momentul in care a fost scoasa la zapada. Deși are o agenda foarte incarcata, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea are grija sa petreaca tot timpul care ii ramane liber in compania fiicei ei și a lui Tavi Clonda,…

- Frumoasa moderatoare de la Antena Stars, Gabriela Cristea, este insarcinata pentru a doua oara și este cum nu se poate mai fericita. Vedeta se simte minunat și este extrem de activa, chiar daca burtica de gravida crește tot mai mult, pe zi ce trece.