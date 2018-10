„Secretul Fericirii” are proiecție la Iași Realizat in spiritul unei comedii, „Secretul Fericirii” are, insa, un traseu psihologic solicitant, care ne determina sa descoperim lucruri noi despre noi inșine și despre cei din jurul nostru. Iar iubitorii de cinema, din Iași, au șansa sa descopere unul dintre cele mai bune scenarii de dupa Revoluție, pe data de 8 octombrie 2018, cand va avea loc proiecția filmului, la Cinema Ateneu. Actorul și regizorul Vlad Zamfirescu va fi prezent la premiera. Vlad Zamfirescu explica ce anume l-a atras la aceasta poveste și de ce a ales sa o regizeze: „Pentru ca povestea are un conținut universal, care se… Citeste articolul mai departe pe islive.ro…

