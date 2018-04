Stiri pe aceeasi tema

- A lucrat de-a lungul carierei cu mai mulți antrenori, de la toți a luat cate ceva, insa cel care a avut grija de corpul și de pregatirea fizica a fost Pierre Paganini. ”E adevarat, am numele Roger Federer lipit pe frunte, dar nu vreau sa profit de asta”, a spus la un moment dat Paganini. Dupa zeci de…

- O femeie angajata ca bona pentru a avea grija de copiii unei familii din Bucuresti a furat din casa in care muncea mai multe bijuterii, precum si un card de salariu, pe care o tanara de 19 ani l-a folosit pentru cumpararea mai multor produse. Femeia si tanara au fost arestate preventiv.

- A devenit deja o traditie pentru politistii buzoieni ca, in apropierea unei mari sarbatori, gandurile lor sa se indrepte catre persoanele defavorizate. Cu ocazia sarbatorilor pascale, politistii buzoieni in colaborare cu voluntari din cadrul unui club off road din Bucuresti, vor incerca sa aduca zambete…

- Consiliul Judetean Vaslui si Muzeul „Vasile Parvan”-Barlad ne invita sa fim impreuna la evenimentul dedicat unei mari personalitati a culturii romanesti: scriitorul GEORGE IVASCU (22 iulie 1911, Crețești/Vaslui- 21 iunie 1988, Bucuresti). Expozitia temporara – Marturii memoriale din colectia scriitorului…

- Potrivit Centrul Infotrafic, din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN5, la intersectia cu strada Nicolae Balceascu, in localitatea Jilava. O persoana care traversa pe trecerea de pietoni a fost lovita in plin de un autoturism. In urma impactului, victima a…

- Actrita Aimee Iacobescu va fi inmormantata vineri, la ora 13,00, la Cimitirul Ghencea Militari, anunta Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. Cei care doresc sa-i aduca un ultim omagiu o pot face incepand de joi dupa-amiaza, cand sicriul…

- RB Leipzig a invins-o pe Bayern, 2-1. Bayern a condus prin golul lui Wagner (12), dar Leipzig a intors prin Naby Keita (37), jucat in spatele varfurilor, și Werner (56). Antrenorul gazdelor, Ralph Hasenhuttl, l-a surprins pe Jupp Heynckes, trecand subit la 3 fundași, și i-a batut in premiera pe bavarezi,…

- Cristina Șoloc a avut dintotdeauna o silueta de invidiat, pe care a reușit sa și-o pastreze ”intacta”. Secretul este ca vedeta TVR mananca orice, insa niciodata in cantitați mari, ea ridicandu-se de la masa inainte de a se instala senzația de sațietate. Cristina Șoloc a facut senzație cu silueta ei…

- Ivan Pesici este cel mai reușit transfer al lui Dinamo. Croatul adus de la Hajduk Split se simte excelent in Romania, unde a și reușit sa inscrie de cateva ori. Titular incontestabil in echipa lui Dinamo, Pesici se mandrește și cu o relație de lunga durata, cu frumoasa Antonia Klanac, o jurnalista din…

- Momente bizare in timpul discursului președintelui PSD, Liviu Dragnea, la congresul partidului desfașurat la Sala Palatului din București. In timp ce vorbea, in spatele acestuia, pe ecranul uriaș au fost proiectate o serie de imagini cu cateva cuvinte extrem de tari: "Violența, suspiciune, ura, conflict".…

- In perioada 9-11 martie 2018, Bizze Bikes prezinta in premiera, la Salonul Bicicletei din Bucuresti, prima bicicleta Bizz Chopper. Transportul electric este un domeniu in continua crestere, iar Romania se aliniaza, incet, incet, la tendintele internationale. Vorbim nu doar despre adoptarea…

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual. "Turistii straini care vin in Romania…

- Literature Press, sub auspiciile urmatoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Roman și Uniunea Scriitorilor din Romania anunța publicarea volumului CENTENAR LEVIȚCHI - Leon Levițchi—Archive (LLA). LLA 6. Caietul Verde. POEME 1938—1939. Hotin, 1938—București,…

- LIVETEXT Rostov – CSM București, in Liga Campionilor la handbal feminin. Batalia pentru locul doi se da in Rusia, sambata, de la ora 15.00. Grupa Principala 1 Sambata, 10 martie 15.00 Rostov – CSM București 18.30 Gyor – Krim 20.00 Midtjylland – Nykobing CLASAMENT 1. Gyor 9 7 0 2…

- Nicolas, fiul in varsta de 15 ani al celebrului fost fotbalist Gica Popescu, s a intors la FC Viitorul, incheind mai devreme imprumutul la FC Voluntari. Tanarul mijlocas s a inscris la o scoala din Constanta si s a integrat programului grupei 2003 de la FC Viitorul. "Nicolas este jucatorul nostru de…

- In 1992, o tanara de 19 ani naștea un copil la maternitatea din Pitești. De atunci, ea nu și-a vazut niciodata copilul, crezand ca bebelușul este mort. Adevarul este unul mult mai sumbru, ieșit la iveala dupa 26 de ani de tacere și tristețe.

- Siegfried Muresan ofera o alta perspectiva asupta vizitei lui Timmermans in Romania. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine, intr-o postare pe Fcebook, ca „nu este normal ca un prim-vicepresedinte al Comisiei sa...

- O tanara de 18 ani din tara noastra a fost gasita moarta, dupa ce a cazut de la etajul 6 al blocului in care locuia din Bucuresti, scrie libertatea.ro. Iubitul acesteia, este din Pitești, si a fost audiat. Acesta face parte din cadrul militar.

- Rachetele spatiale sunt ceva obisnuit in epoca noastra, sau asa credem noi. In 1961, dr. Doru Todericiu, profesor de Stiinte si Tehnologie la Universitatea din Bucuresti, a descoperit un vechi document numit Manuscrisul de la Sibiu.

- Italianul Cristiano Bergodi, fostul antrenor al echipei Steaua, a declarat ca nu se astepta ca Lazio sa piarda la Bucuresti (0-1), cu FCSB, in prima mansa saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal.''Nu ma asteptam la infrangerea din tur. Am dat un interviu in presa romana spunand…

- Prim-ministrul Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, a plecat in prima ei vizita externa. A luat drumul Bruxelles-ului pe care il cunoaște foarte bine. Are programate intalniri cu marimile UE - deja le-a bifat pe cele cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani și președintele Consiliului…

- ARSIT&D, membra a FESPA, si Euroexpo Fairs organizeaza pe 15 martie conferinta “Inovare si dezvoltare in industria printului”. Evenimentul se va desfasura in Sala Cismigiu a hotelului Hilton Garden Inn (str. Doamnei nr.12), incepand cu ora 10:00. Timp de cateva ore, specialisti importanti din tara si…

- Fratii Ioan si Victor Becali s au predat in aceasta seara la o sectie de Politie din Bucuresti urmand sa se intoarca in spatele gratiilor. Ioan si Victor Becali se intorc in spatele gratiilor dupa ce au fost condamnati definitiv pentru ca ar fi mituit o pe fosta judecatoare Geanina Terceanu. Daca pedeapsa…

- Gripa a mai facut inca doua victime. Numarul deceselor a ajuns la 39 Institututul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca au fost confirmate inca doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doua femei de 55 de ani si respectiv 61 de ani, ambele nevaccinate si avand alte probleme…

- Firma șefului arhitecților din Romania, cel mai mare birou de proiectare din Cluj Biroul președintelui Ordinului Arhitecților din Romania, Șerban Țiganaș, este cel mai mare angajator de profil din județul Cluj in topul "Cele mai puternice 100 firme de arhitectura din Romania". Primul loc în…

- Renumitul scriitor, profesor si politolog Stelian Tanase marturiseste ca a scris cartea „Nocturna cu vampir. Opus 1” in zece luni si a revenit de mai multe ori asupra unor pagini ale romanului pana a gasit cuvantul potrivit. Intentia a fost de a realiza o fresca a acestei lumi coprupte si…

- Toata lumea care a fost in Amsterdam stie ca orasul este un parc de distractii pentru adulti. Atat bordelurile, cat si marijuana este legala in orice moment, iar strazile sunt animate la orice ora a zilei.

- Elvetianul Roger Federer si-a explicat succesul de la Australian Open prin faptul ca a avut un program mai lejer si ii sfatuieste pe sportivii mai tineri sa isi ia oricand o pauza mai lunga pentru a-si imbunatati jocul. Federer, in varsta de 36 de ani, a lipsit o perioada semnificativa din circuit…

- Frumoasa Alina Pușcaș este una dintre cele doua vedete care, la sfarșitul saptamanii trecute, a fost cooptata pentru filmarile la cea mai noua producție a Antenei 1, ”Ie, Romanie”. In cele trei zile in care a ”bantuit” prin sate din județul Alba, actrița a avut, printre altele, de indeplinit o misiune…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins vineri seara, pe teren propriu, detinatoarea Ligii Campionilor, Gyor ETO, cu scorul de 28-22 (13-11), in prima partida din grupa principala I a competitiei. Pentru echipa bucuresteana au marcat Amanda Kurtovic 8, Cristina Neagu…

- Simona Halep le-a oferit iubitorilor sportului din tara doua saptamani de partide memorabile la Melbourne. Internata in spital dupa confruntarea cu Wozniacki, constanteanca nu mai are acum nicio problema.

- Un eveniment in premiera va avea loc maine, 28 ianuarie, la Palatul Noblesse, din București. Asociația Ance Europe, organizeaza o dezbaterepe tema poeziei eminesciene și momente artistice unice, sub...

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs, sambata dimineata, in Buzau. Acesta este cel de-al treilea seism produs in acest judet in ultimele 24 de ore. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat in prima faza ca seismul care a avut loc…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale afaceri europene, Schengen si relatii internationale, aprobat prin Ordinul ministrului Afacerilor…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Eurodeputata Norica Nicolai anunța ca va face o interpelare scrisa pentru președintele CE, Jean Claude Juncker.Potrivit…

- Mii de ieseni sunt asteptati astazi in Piata Unirii la manifestarile dedicate implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. La fel ca anul trecut, si desi in 2018 suntem in Anul Centenarului Marii Uniri, la Iasi nu vor ajunge personalitati politice de la nivel central. Presedintele Klaus…

- Aproximativ 100 de persoane au participat astazi la un prostes mut in Piața Victoriei din București, cu spatele catre Guvernul Romaniei. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele „Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat nemiscati, in tacere, ca gest impotriva…

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite, informeaza Agerpres.ro. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele Justitia furata si a reunit oameni care, timp de 20 de minute,…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD și vicepreședinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din București și din țara strica imaginea Romaniei in afara și acrediteaza ideea ca Romania este o țara instabila și neguvernabila. Andronescu denunța acțiunile unor primari care ar fi…

- Dr. Quinn: Pledoarie pentru lectura 15 motive pentru care ar trebui sa citiți mai mult. "Ai carte, ai parte" - este un principiu sanatos de viața pentru unii și doar o vorba aruncata în vânt pentru alții. Din pacate, cea de-a doua categorie este majoritara. …

- Intr-un interviu acordat, marti, postului BBC Radio 2, Eric Clapton a spus ca, nu numai ca a devenit dificil pentru el sa cante la chitara, ci si ca sufera de tinitus, o afectiune care provoaca pierderea auzului. "Voi continua sa lucrez. Voi sustine un concert in Hyde Park (la British Summer…

- BREAKING NEWS Deputat de Cluj, lovit de masina. Era pe bicicleta Deputatul Adrian Dohotaru (ex-USR) a fost lovit de o masina pe strada Campului din Cluj-Napoca. Parlamentarul se afla pe bicicleta. Adrian Dohotarul a povestit pe Facebook incidentul: "Am tras una din cele mai mari sperieturi…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog si premierul Mihai Tudose au semnat, marti, la Palatul Victoria, contractul prin care in urmatoarele saptamani, unitati sanitare din tara vor beneficia de aparatura de ultima generatie pentru investigatii: RMN-uri si computere tomograf.

- Monalisa Pandelea s-a stins din viata saptamana trecuta. Aceasta a fost condusa sambata pe ultimul drum si a lasat in urma ei multa durere si regrete. Prin munca pe care a depus-o, dar si prin felul ei, Monalisa si-a castigat respectul si pretuirea tuturor. La scurt timp dupa slujba de inmormantare,…

- Aceasta a vorbit, la Facultatea de Drept din Bucuresti, la masa rotunda "President Wilson's Fourteen Points Speech and the Rise of Nation-States in Central and Eastern Europe". Ea a evocat cei 20 de ani de parteneriat strategic Romania-SUA si a spus ca in 1997, cand acest proces a inceput,…