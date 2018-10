Secretul din biroul primarului Ciupilan de la Husi ! MISTERIOS… Pana cand se va apuca de lucru la cinematograful “Dacia”, pentru care se fac demersuri in vederea obtinerii unei finantari deloc de neglijat, primarului Ciupilan tot la infrastructura orasului ii sta gandul! Carcotasii au reusit zilele trecute, sa fotografieze o schita aflata pe biroul alesului, in care se vede solutia mai putin obisnuita, gasita [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Deva are, in prezent, implementate sau in curs de implementare un numar de 31 de proiecte Smart City, dupa cum urmeaza: Proiecte implementate: Sistem de supraveghere video pentru siguranța cetațenilor Managementul inteligent al traficului Aplicație mobila/web interactiva…

- CONTRE… Desi s-au adunat pentru o cauza care ar trebui sa fie comuna, mai exact reabilitarea cinematografului “Dacia”, alesii municipiului Husi nu au reusit sa se inteleaga. Primarul Ciupilan a anuntat cu entuziasm in aceste zile ca este aproape sa obtina 11 milioane de lei pentru reabilitare, insa…

- Vestea ca demersurile pentru obtinerea unei finantari consistente in vederea reabilitarii cinematografului “Dacia” sunt aproape de concretizare, a ajuns ieri la Husi, chiar in timpul sedintei ordinare de CL. Primarul Ioan Ciupilan a vorbit la telefon cu persoana de la CNI, indrituita, se pare, sa dea…

- Unul dintre cei mai importanti constructori de pe piata locala a dat in judecata municipalitatea.Reprezentantii SC ABC Val au inregistrat pe rolul instantei de contencios administrativ dosarul nr. 4926 118 2018, avand ca obiect anulare act administrativ Dispozitie 2212 21.05.2018 si dosarul 4925 118…

- In aceste zile, cand cumperi un ziar la chioșcurile din Sectorul 4 al Capitalei, tot mai puține, caci primarul Daniel Baluța le decimeaza, primești o publicație gratuita. „Cetațeanul” e un ziar neasumat de vreo instituție, dar vizibil elogios la adresa primarului de sector, Daniel Baluța. Ziarul gratuit…

- Un șofer din Iași s-a intoxicat grav dupa ce a baut apa de izvor. Barbatul de 56 de ani a consumat apa de la mai multe izvoare dintre localitațile Huși și Crasna. Analizele de la spital au aratat ca era puternic intoxicat cu nitriți, și se afla sub tratament. Șoferul din iași care s-a intoxicat cu apa…

- Romania este un loc plin de oportunitați de afaceri și dezvoltare rapida. O spun marii antreprenori de pe piața, care au reușit sa construiasca imperii financiare și branduri de renume internațional, pornind de la o idee și cațiva angajați. Secretul: atragerea capitalului strain.

- Un procuror l-a obligat pe primarul din Huși sa-și ceara iertare public, in ședința, fața de o consiliera locala pe care a jignit-o. Primarul Ioan Ciupilan s-a supus, caci in caz contrar ar fi fost trimis in judecata pentru purtare abuziva și risca sa-și piarda mandatul. Intre cei doi combatanți a avut…