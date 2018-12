Stiri pe aceeasi tema

- Populara la romani, tocanita este preparatul care nu lipseste de pe nicio masa. O reteta cu de toate, asa cum se gateste in Oltenia, o regasim in lucrarea Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia), apartinand regretatului gastronom si jurnalist, Radu Anton Roman.

- Ingrediente Porc la cuptor cu orez si legume 2 bucati muschi de porc 1 cana orez, 1 ardei gras rosu 2 rosii sare, piper dupa gust 200 g suc de rosii Mod de preparare Porc la cuptor cu orez si legumeMuschiul de porc se spala, se condimenteaza cu…

- Cel mai bun pui la cuptor se face dupa o reteta speciala a regretatului gastronom Radu Anton Roman. Daca se respecta intocmai pasii gatirii, preparatul iese delicios, noteaza autorul, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- E o mancare migalita, dar foarte gustoasa. lar daca punem la socoteala si bucuria ca oasele de peste se inmoaie prin marinare, iar omul poate, in sfarsit, manca un fileu de crap sau de stiuca fara frica, atunci e numai de bine, nota regreatatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri…

- Ciorba de fasole Mod de preparare Ciorba de fasole Fasolea se spala si se opareste apoi se pune la fiert. Se picura putin ulei si se fierbe pana cand fasolea este fiarta pe jumatate.Intre timp se pregateste zarzavatul, se toaca ceapa, se rade morcovul ,patarnacul si se adauga in ciorba.Borsul…

- Preparat delicios, care se gateste frecvent in Muntenia si Oltenia, ostropelul de pui seamana cu o tocanita fara ceapa, dar la care se adauga aromatul usturoi. Reteta preparatului o regasim la Radu Anton Roman, regretatul grastronom, in lucrarea „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Cea mai veche traditie in organizarea targului anual de ravasitul oilor are loc in comuna Runcu, din judetul Dambovita. Ciobanii se intalnesc in a treia saptamana din luna septembrie la evenimentul care mai este numic si transhumanta.

- Gustoasa, dar complicat de preparat, musacaua de cartofi este nelipsita de pe mesele romanilor. Pasii retetei perfecte ii regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti“ (Editura Paideia).