Secretul celor mai delicioşi cârnaţi de casă. 3 reţete de cârnaţi de casă pentru Sărbatori La prima vedere, carnatii de casa se prepara usor, iti trebuie carne, condimente, mate si masina de tocat prevazuta cu palnie. Dar lucrurile nu sunt chiar atat de simple. Fiecare preparat are secretul sau, iar in cazul carnatilor de casa, secretul depinde de zona. Secret carnati de casa din Moldova

In Moldova, cei mai gustosi carnati se prepara din carne de porc amestecata cu carne de manzat, iar condimentele speciale sunt coriandrul si nucsoara. Ca sa nu se rupa matele, in carne se mai pune si apa rece, astfel incat compozitia sa alunece usor. La final, carnatii se tin la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

