- Cu ingrediente putine si sanatoase se prepara rapid o salata delicioasa si satioasa. Secretele salatei orientale ne sunt dezvaluite in cartea cu retete a regretatuluilui Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Gustoasa si usor de preparat, ciorba de ciocanele este inlocuitorul perfect al celei de burta. Reteta preparatului gustos o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea gastronomiei romanesti, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Chiftele din cartofi, un aperitiv delicios se prepara rapid cu ingrediente putine si ieftine. Reteta chiftelutelor din cartofi o regasim in lucrarea celebrului gastronom Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Salata de vinete este un aperitiv gustos si usor de preparat in orice anotimp, dar mai ales vara. Se gateste rapid, iar preparatul va fi cu adevarat delicios daca legumele pe coc pe jar. Reteta aperitivului ieftin si sanatos o regasim la regretatul gastronom Radu Antopn Roman, in lucrarea gastronomiei…

- Bogata in vitamine si racoritoare pe arsita, supa de rosii este mancarea perfecta vara. Reteta gustosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Mod de preparare Placinta cu soia de post Se fierbe apa cu sare, apoi se adauga soia, se da cateva clocote, apoi se pune la scurs. Se calesc: ceapa, ardeii, ciupercile, se adauga condimentele, sucul de rosii, apoi se amesteca cu soia. Se unge tava cu ulei, se intind foile si…

- Vara, orice gospodina pune la murat castraveti. Delicioasa garnitura insoteste cu succes orice mancare cu carne, fasole sau cartofi. Reteta castravetilor in saramura care se acresc in cateva zile o regasim la regratatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”.

- Mancare delicioasa de vara, dovleceii umpluti sunt deosebit de gustosi daca se respecta pasii gatirii. O reteta simpla si usor de preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea gastronomiei romanesti “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).