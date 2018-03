Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii din Republica Moldova au sarcina de a tergiversa cât mai mult procesul de investigare a furtului miliardului. Angajarea companiei KROLL face parte din tactica și strategia de amânare a investigației. Declarația a fost facuta de comentatorul politic Alexei…

- Sunt multe lucruri pe care inca nu le știm despre lumea in care traim. Totuși, chiar daca mai exista insule pe care se crede ca inca nu a calcat nimeni și chiar daca adancurile oceanelor ascund taine pe care nici macar nu ni le putem imagina, macar aveam o idee foarte clara despre teritoriile cartografiate…

- ATENTIE! NU tine cafeaua la frigider. Desi multe mituri urbane sustin ca spatiul ideal de depozitare a cafelei este frigiderul, acest lucru NU este adevarat. In frigider se va face condens de fiecare data cand deschizi usa, iar astfel cafeaua se va umezi. Pentru a pastra prospetimea cafelei aceasta…

- Modul în care consumam cafeaua de dimineața variaza foarte mult de la o zona de le Glob la alta. În timp ce unii prefera bautura foarte dulce și cu sirop, lapte, sau frișca, altora le place doar cafeaua neagra.

- Secretul performanței realizate de Norvegia, prima națiune in clasamentul pe medalii la JO 2018, sta in practicarea sportului de placere. Cei 39 de medaliați la Jocurile Olimpice de la PyeongChang nu primesc premii in bani sau bonusuri de la federații. ”Credeam ca banii transforma oamenii in ceva ce…

- Unele persoane nu pot funcționa bine daca nu iși incep ziua cu o ceașca de cafea. Insa, un specialist neurolog susține ca aceasta bautura nu are efect maxim cind este consumata la prima ora. Cafeaua este eficienta daca este bauta intre orele 9.30 și 11.00. Potrivit dr. Steven Miller, neurolog la Universitatea…

- Cercetatorii au demonstrat ca mamaliga are un efect detoxifiant asupra organismului uman. De asemenea, ei considera ca un consum regulat de mamaliga scade riscul de boli psihice cu pana la 60%.

- De-a lungul timpului a fost implicata in numeroase proiecte actoricești, insa de fiecare data a preferat sa pastreze misterul și sa nu dezvaluie prea mult despre personajul sau. Chiar daca in preajma sa au existat mereu curioși, Doinița Oancea, pe care fanii o pot urmari miercurea la Antena 1 in “Fructul…

- Ion Oncescu este concurentul atipic din echipa Faimoșilor.In ultimele ediții ale Exatlon, s-a putut observa ca ceilalți din echipa tind sa-l marginalizeze și se plang de faptul ca acesta ar avea un comportament ciudat.Fostul campion la skandenberg face plimbari nocturne singur și este mai retras in…

- Ingrediente: 1/4 ceasca de lapte, o bucata de file de cod, doi cartofi, doi catei de usturoi, 1/4 cana de faina, doua oua, o cana de pesmet, 1/2 lamaie feliata, 1/4 ceasca de sos tartar. Mod de preparare: Pentru inceput, ...

- Beyonce si Jay-Z formeaza cuplul cu cele mai mari venituri din showbiz-ul mondial si asta pentru ca au stiut mereu cum sa faca o echipa buna in orice. Sunt impreuna de mai bine de 9 ani si se iubesc la ca inceput.

- Vladimir Draghia este unul dintre cei mai buni concurenti de la Exatlon, facand parte din echipa Faimosilor. El a demonstrate ca face fata cu brio competitiei si a reusit sa stranga cele mai multe puncta pana acum, fiind chiar si inaintea lui Giani Kirita sau a Ionut de la Razboinicii.

- Daca ciocolata calda are un gust mai bun intr-o ceasca portocalie, cafeaua are un gust mai bun daca este servita intr-o ceasca alba. Cel putin asta zic oamenii de stiinta, care analizeaza legaturile dintre culori si gusturi. Nu-ti place gustul cafelei tale? Potrivit cercetatorilor, culoarea cestii in…

- Chiar daca alegi deseori avionul ca mijloc de transport sint mari șanse sa nu știi aceste lucruri. O insoțitoare de zbor a dezvaluit citeva aspecte mai puțin cunoscute ale calatoriei cu avionul: Nu poți deschide fizic o ușa in mijlocul zborului - deși incercarea ar putea sa te arunce afara din aeronava;…

- Kopi Luwak și-a caștigat renumele de cea mai scumpa cafea din lume, in condițiile in care o ceașca costa intre 35 și 100 de dolari, iar o punga de cafea le scoate din buzunare doritorilor chiar și 1.000 de dolari.

- Relationarea este unul dintre cele mai importante lucruri care ne definesc ca fiinte umane, fie ca vorbim de relatia de cuplu, de familie, de prietenie, de serviciu sau de orice alt gen de relatie. Desigur ca putem trai si singuri, doar ca menirea noastra este una sociala, relationala, suntem genetic…

- Dupa o desparțire discreta de Speak, artistul cu care a fost impreuna aproape doi ani jumatate, Adelina Pestrițu iubește din nou, ba mai mult și-a schimbat radical viața, de la vestimentație și coafura și pana la…statut. Adelina Pestrițu se iubește de aproape un an cu Virgil Șteblea, un burlac cunoscut…

- Consumul cafelei cu lapte a fost aprig dezbatut, iar majoritatea oamenilor cred ca este daunator sanatatii, lucru total gresit. Astfel, conform ultimelor studii in domeniu, cafeaua cu lapte este la fel de sanatoasa precum cea fara lapte, iar organismul uman nu are de suferit. Acest mit a…

- Infiintat in 2012, bussiness-ul cu fotografii pe suport magnetic Momentos a ajuns in cei cinci ani de activitate nr 1 pe piata de profil, cu o cifra de afaceri ce a depasit anul trecut pragul de 300.000 EUR cu o echipa formata din 10 angajati si 50 de colaboratori in intreaga tara. ”Ideea mi-a venit…

- Efecte daunatoare grave ale cafelei. Bauta dimineata, pe stomacul gol, este un adevarat pericol pentru sanatate. Specialistii ne invata ce trebuie sa facem pentru a evita aceste efecte nocive. Multe persoane isi incep ziua cu o cafea consumata direct pe stomacul gol, imediat cum se trezesc. A devenit…

- La mai bine de sapte luni dupa ce si-a facut operatia de micsorare a stomacului, Ozana Barabancea are cu 40 de kilograme mai putin. Jurata de la "Te cunosc de undeva!" e de nerecunoscut si, spune ea, nu are de gand sa se opreasca aici. In plus, in cadrul unui interviu oferit recent, artista a dezvaluit…

- Blanca Blanco este o actrita foarte cunoscuta peste hotare, iar aparitiile ei sunt uimitoare. Paparazzii au surprins-o intr-o ipostaza foarte hot, in toiul ierni, iar acest lucru i-a "incins" pe barbati si mai mult.

- Chiar daca nu sunteți profesioniști, va puteți prepara și singuri o cafea extraordinara, pe care sa o consumați in tihna casei, alaturi de prieteni sau familie. Cafeaua preparata la filtru este cea mai la indemana metoda prin care iti poti incepe dimineata cu o bautura calda, care sa te trezeasca si…

- Cafeaua este fara doar si poate una dintre cele mai consumate bauturi din intreaga lume avand in vedere ca zilnic, milioane de oameni de pe planeta aleg sa isi inceapa diminetile savurand o ceasca de cafea. Am putea chiar spune ca momentul savurarii cafelei a devenit o traditie universala datorita faptului…

- Cafeaua este fara doar si poate una dintre cele mai consumate bauturi din intreaga lume avand in vedere ca zilnic, milioane de oameni de pe planeta aleg sa isi inceapa diminetile savurand o ceasca de cafea. Am putea chiar spune ca momentul savurarii cafelei a devenit o traditie universala datorita faptului…

- Ce investitii face Ministerul Sanatatii, in 2018, la Cluj Peste 30 de spitale din tara vor fi dotate cu echipamente medicale de imagistica, precum computer tomograf, rezonanta magnetica nucleara si sisteme informatice PAC, informeaza Ministerul Sanatatii. Valoarea contractelor se ridica la 19,8 milioane…

- Multe persoane sunt dependente de cafea și se bazeaza pe aceasta pentru a le spori energia în zilele în care se simt extre de obosiți. Chiar daca pe moment ne ajuta, iata care sunt efectele consumului de cafea dupa câteva ore.

- Cei mai multi dintre noi ne incepem ziua cu o ceașca de cafea, nu-i asa? Știai insa ca tipul de cafea pe care o preferi se afla, de fapt, nu doar in corelație cu gustul, ci si cu personalitatea ta? Desigur, o persoana careia ii place sa comande cappuccino va fi destul de diferita de cineva care opteaza…

- Intotdeauna te chinui sa ai un somn linistit, insa nu reusesti niciodata! Ar trebui sa stii ca secretul se afla chiar in talpa ta. Da, ai auzit bine! Dormi cu un picior dezvelit si vei vedea rezultatul dimineata.

- Cafeaua este, la nivel mondial, una dintre cele mai populare bauturi, fiind rapid acceptata in fiecare tara in care a inceput sa fie comercializata. Totusi, in unele cazuri, a fost vazuta initial ca un pericol pentru sanatate. Acesta a fost si cazul Suediei unde, in 1764, a fost emis un edict regal…

- Cartea lui Michael Wolff „Fire and Fury: Inside the Trump White House” („Foc si para: Inauntrul Casei Albe a lui Trump”) este plina de amecdote despre anturajul presedintelui - Donald Trump Jr. este acuzat de „tradare” de catre un Stephen Bannon obsedat de ”adevaratul inamic chinez”, iar Ivanka Trump…

- Multe persoane spun ca nu trece o zi fara sa bea o cafea. Unii oameni o beau dulce, pe cand alții, simpla, fara zahar. O companie japoneza de cafea susține ca va modifica experiența de baut a cafelei pentru totdeauna.

- Dupa mesele imbelsugate, o zeama delicioasa cu smantana si otet reprezinta remediul ideal. Reteta delicioasei ciorbe de burta o regasim in cartea regratatului jurnalist Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Reteta delicioasei salate de boeuf, preparat nelipsit de pe mesele festive ale romanilor, o regasim la Radu Anton Roman, in volumul volumul "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”, aparuta la editura Paideia. Pasii pregatirii delicioasei salate trebuie respectati intocmai pentru ca preparatul sa iasa…

- Antrenorul australian Darren Cahill a vorbit despre progresele facute de Simona Halep fața de anii precedenți și a identificat aspectul care a ajutat-o pe românca sa ajunga pe primul loc în clasamentul WTA. "De multe ori o vedeam ca nu își simte jocul, așa ca ceda destul…

- Daca nu ai pregatit inca bunatatile pentru masa de Craciun, Gabi Godeanu, cel supranumit "Casanova" de la MasterChef, te invata cum sa faci rapid cateva mancaruri devenite deja traditionale pentru romani in aceasta zi speciala. Meniul pe care il pregatesti in Ajun este unul simplu, dar cu care nu vei…

- In fiecare an, sosirea Craciunului este sinonima cu venirea in țara a lui Ștefan Hrușca și-ale sale colinde maramureșene . De data aceasta, cantarea de la Sala Mare a Teatrului Național a fost una din care nu au lipsit surprizele: invitata speciala a interpretului a fost mezzosporana Ruxandra Donose,…

- Anca Serea și Adrian Sina formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul auohton. Au o familie numeroasa și nu ar spune “nu” unui nou urmaș, daca ar fi din nou binecuvantați sa devina parinți. Anca Serea are 2 copii din relația anterioara cu omul de afaceri Filip Poplingher, care s-a stins…

- Perioade scurte de dezvoltare: Bosch este un incubator de electromobilitate.Noul acumulator de 48 de volți a fost proiectat sistematic pentru a economisi combustibil.Michael Budde: „Suntem increzatori ca acest lucru ne va poziționa ca lideri de piața pentru acumulatorii de 48 de volți.”Noul acumulator…

- Viata nu a fost foarte iertatoare cu Alina Ciucu, fata impinsa in fata trenului, la statia de metrou Dristor din Capitala. Aceasta a fost adoptata si catre vecinii sai cu suflet mare, iar apoi a plecat la Bucuresti pentru a-si face un drum bun in viata.

- Cafeaua neagra este o sursa bogata de vitamine (B2, B3 ȘI B5), minerale (magneziu și potasiu) și antioxidanți. Dupa mai multe studii, s-a constatat ca aceasta bautura are efecte pozitive asupra sanatați, și anume: Stimuleaza procesul de pierdere in greutate Cand bei o ceașca de cafea neagra…

- La asta nu ne-am fi gandit pana acum. Cafeaua o consumi zilnic, a devenit un obicei, te trezesti cu ajutorul ei, dar nu te-ai fi asteptat sa te ajute si intr-un alt mod. Nopțile pierdute sau poate gena au favorizat apariția pungilor sub ochi sau a cearcanelor. Acum poți scapa de ele cu ajutorul...Vezi…

- Iata o scurta trecere în revista a celor mai interesante lucruri despre muraturi, pentru a ne aminti de ce le iubim atât de mult. 1. Se poate spune ca muraturile sunt pe Pamânt de când a aparut omul. Ele sunt menționate în Biblie, apar și în operele lui…