- Presedintele Klaus Iohannis a primit replica presedintelui Comisiei Europene, miercuri, la Sibiu, in cadrul unei dezbateri. La afirmatia sefului statului ca nu este satisfacut de ceea ce se intampla in UE, in privinta digitalizarii, oficialul european a spus: "Nici eu nu sunt de acord cu anumite lucruri…

- La 9 mai 2019, liderii UE se vor intalni la Sibiu, dupa cum a sugerat președintele Juncker in discursul sau din 2017 privind starea Uniunii, pentru a discuta viitoarea agenda strategica a UE pentru perioada 2019-2024, transmite site-ul Reprezentanței Comisiei Europene in Romania. Aceștia vor discuta…

- Liderii UE se întrunesc saptamâna aceasta la Sibiu pentru a discuta despre viitorul Europei, dar ce gen de discuții va fi intangibil la o cafea și un fursec?Marea adunare este în plan de ceva vreme și a fost etichetata cu regularitate drept marea revigorare a unei UE fara Regatul…

- Liderii Uniunii Europene vor discuta despre provocarile si prioritatile UE in perspectiva urmatorilor ani. Agenda actuala a fost convenita in iunie 2014 de Consiliul European si a fost transpusa in cele 10 prioritati politice ale Comisiei Juncker. "In momentul preluarii mandatului, spuneam…

- Patru capitale europene - Nicosia, Sofia, Riga si Bratislava - si-au anuntat candidatura pentru gazduirea sediului viitoarei Autoritati Europene a Muncii, a anuntat Consiliul UE. Autoritatea Europeană a Muncii va fi destinată în special susţinerii cooperării între agenţiile…

- Se schimba ora in Romania! De acum E OFICIAL: anuntul facut de autoritati Romania va trece la ora de vara in ultimul weekend al acestei luni, pe data de 30 martie, cand ora 03:00 va deveni ora 04:00. Va fi aceasta ultima schimbare a orei pentru tara noastra? Decizia a fost luata in Parlamentul European,…

- Am citit cu mare atentie recenta scrisoare a lui Emmanuel Macron catre cetatenii europeni. E un document care merita extrem de mare atentie, bine facut, judicios, o mostra de comunicare publica – nu degeaba publicat in 22 de limbi europene. L-am privit cu nedisimulata incantare, pentru ca tradeaza un…

- Comisia Europeana si-a reluat miercuri apelul pentru elaborarea unei strategii comune a UE privind migratia, inclusiv chestiunea spinoasa a primirii migrantilor odata ce acestia au debarcat in blocul comunitar, relateaza agentia dpa si executivul comunitar intr-un comunicat. Migratia ramane un subiect…