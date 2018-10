Intr-un comunicat de presa, Administratia fiscala elvetiana a precizat ca aceste prime schimburi automate de informatii au vizat statele membre ale Uniunii Europene, precum si alte noua state si teritorii, printre care insulele Jersey si Guernesey, Canada, Norvegia si Japonia, informeaza AFP. Ciprul si Romania sunt excluse pentru moment din aceste schimburi deoarece nu indeplinesc inca normele internationale in materie de confidentialitate si securitate a datelor.



De asemenea, transmiterea de date catre Australia si Franta a inregistrat unele intarzieri in conditiile in care, din…