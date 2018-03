Secretele unui piure perfect

Stiri pe aceeasi tema

- Bernardo LaPalo, un barbat de 116 ani din Arizona susține ca a ajuns la aceasta varsta datorita stilului de viața sanatos. Centenarul spune ca nu a fost niciodata bolnav și ca a evitat carnea roșie. Secretele longevitații sale le-a aflat de la tatal sau care era medic.

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata. Fiul regretatei printese Diana, decedata in 1997, si al printului Charles,…

- In opinia lui Pomerantsev, putinismul este construit pe o „ideologie a tuturor ideologiilor”, un „talmeș-balmeș” de liberalism, naționalism, conservatorism, tradiție ortodoxa și politica externa anti-hemegonica.

- Primavara si-a anuntat sambata sosirea oficiala la Tokyo, unde agentia meteo nationala a semnalat inflorirea ciresilor, dand startul sarbatoririi acestui anotimp, relateaza AFP. Foto: (c) Koji Sasahara / AP Expertii agentiei meteo, care studiaza ciresii de la templul Yasukuni, au constat aparitia…

- „Proiectul vizeaza reconstruirea Halei din Fier si Zid a lui Gustave Eiffel in locul actualei cladiri si amenajarea spatiului ca un loc de convergenta a turistilor", se arata in strategia mentionata. Expertii – de la Facultatea de Geografie a UAIC – propun urmatoarele functiuni pentru Hala din Fier:…

- Refuzul Comisie Electorale Centrale de a inregistra grupul de inițiativa pentru desfașurarea unui referendum legislativ impotriva actualului sistem electoral a fost unul de așteptat. Declarația a fost facuta de Ștefan Gligor, președintele Biroului executiv al grupului de inițiativa pentru desfașurarea…

- De ce ai nevoie pentru piure de urzici 2 kg urzici 1 ceapa, tocata 3-4 linguri ulei 2 linguri faina 2-3 lingurițe usturoi zdrobit mamaliguța calda, pentru servire ou prajit, pentru servire sare piper Mod de preparare – Piure de…

- O copila de trei ani a trecut prin clipe cumplite. Fetița a fost violata intr-un autobuz, in India, in ciuda faptului ca fratele ei, in varsta de cinci ani, i-a cerut agresorului in repetate randuri sa o lase in pace. Sheikh Munna, in varsta de 45 de ani, este acuzat ca i-ar fi atras atenția…

- O stație spațiala chinezeasca, plina cu un material toxic, se poate prabuși in Europa. O stație spațiala scapata de sub control, pusa pe orbita de China, se va prabuși pe Pamant in doar cateva saptamani. Aceasta ar putea lovi Europa, SUA, Australia sau Noua Zeelanda. Stația spațiala Tiangong-1, care…

- Cat de pregatiti sunt romanii si autoritatile pentru a face fata unui nou seism de aceeasi marime. Consolidarea cladirilor cu risc seismic ridicat se face ca si cum nu s-ar face: in ritmul actual lucrarile vor fi gata in 80-85 de ani. Expertii cred ca daca seimul din 1977 s-ar repeta acum, pagubele…

- Ravi Kumar din India a calatorit aproape 1000 de kilometri pentru a se casatori cu o femeie pe care nu o intalnise niciodata. Familia lui a aranjat nunta cu un an in avans, dupa ce tatal miresei a stat trei ani in casa mirelui. Intreg evenimentul a decurs normal, exact cum fusese planificat,…

- Exista cateva trucuri pe care le poti pune in practica pentru a-ti vindeca intregul organism. 1. Stai la soare in prima ora dupa rasarit sau ultima ora inainte de apus. Incepe cu 10 secunde, apoi creste durata zilnic cu inca 10 secunde. 2. Bea apa fara fluor. 3. Fa exercitii afara in fiecare zi. 4.…

- E frumoasa, e deșteapta și are o cariera frumoasa, iar soarele pare ca a ramas pe strada ei și a partenerului sau de viața, Smiley. Și totuși, mulți clipesc de doua ori cand aud cați ani are Gina Pistol, pentru ca, datorita stilului de viața sanatos pe care il are, vedeta a reușit sa pacaleasca […]…

- Un tata și-a ucis cu brutalitate copilul, apoi i-a pus trupul intr-un sac de gunoi. Un tata din Chicago este acuzat ca aproape și-a decapitat fiul cel mai mic, dupa ce trupul baiatului a fost descoperit intr-un sac de gunoi din casa lor. Polițiștii au primit un telefon pentru a se deplasa la casa barbatului…

- Daca angajatul este deranjat de șef in timpul liber chiar și cu un telefon, ar trebui recompensat de angajator cu bani sau zile libere. Este o decizie a Curții Europene de Justiție, sesizata de un cetațean belgian, și se aplica tuturor țarilor din Uniunea Europeana. Un pompier din Belgia a…

- Romania va primi 9,7 milioane de euro de la UE pentru integrarea tinerilor someri pe piata muncii. Asta, in contextul in care tara noastra are una dintre cele mai ridicate rate ale somajului in randul populatiei cu varste intre 15 si 24 de ani, utima cifra raportata de INS in 2017 fiind 15,4%. Expertii…

- Experții cer de la ANRE sa respecte metodologia de stabilire a tarifelor la gaze / „În primul rând solicitam o transparenta mai mare din partea Agentiei Nationale pentru Reglementare în Energetica. Și cum prevede legislația, toate devierile tarifare trebuie sa fie publicate.…

- Cercetatorii sint de parere ca bebelușii care nu au mai mult de 18 luni pot vedea lumea printr-o cu totul alta perspectiva. Potrivit unui studiu de specialitate, copiii mai mici de 2 ani an pot citi gindurile celor din jur. Inițial, se credea ca aceasta abilitate apare la copiii cu virsta intre 4 și…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a atacat pe posibilul sau succesor in aceasta functie, Martin Schulz, pe care l-a acuzat ca nu isi respecta angajamentul de a nu intra intr-un guvern condus de Angela Merkel, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Expertii trag SEMNALUL DE…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta detalii interesante oferite de presa britanica in legatura cu procesul de extradare al lui Alexander Adamescu din Marea Britanie.Hotnews: Alexander Adamescu i-a angajat pe fostul sef MI6, serviciu de informatii britanic, si un fost…

- Constructia unui tunel prevazut sa treaca prin zona monumentului Stonehenge ar putea provoca distrugerea unui sit ''unic'' ce adaposteste dovezi ale existentei oamenilor datate pana la ultima era glaciara, au avertizat expertii citati de Press Association. Dovezi ale unor…

- Holly și John, doi tineri din New York s-au cunoscut in timpul facultații, iar apoi un format un cuplu. Dupa cațiva ani de relație , din nefericire insa, ceva ingrozitor urma sa se intample: Holly a fost diagnosticata cu o boala a tiroidei, din cauza careia incepuse sa se ingrașe extrem de mult. In…

- Un regim alimentare care se bucura de o binemeritata popularitate. In plus, nu este foarte costisitor. Cum poti reveni insa, fara eforturi si chin, la o viata normala? De ce merita sa incercati dieta cu bran...

- Anul incheiat a fost unul care a cunoscut o puternica dezvoltare pe partea tehnologica, iar partea ce vizeaza telefoanele inteligente este fara doar și poate una care a beneficiat de cele mai multe imbunatațiri. O adevarata performanța tehnologica a fost remarcata de catre experții unuia dintre cele…

- Destinee McEwen este o cantareata devenita extrem de cunoscuta dupa ce a cantat pentru fostul presedinte al Americii, Barack Obama. Aceasta are doar 21 de ani si, din nefericire, a fost diagnosticata cu o bola teribila, cancer, scrie Daily Mail. Destinee McEwen a fost diagnosticata cu o forma…

- Gigi Becali este extrem de atent la felul in care se imbraca și iși alege chiar el materialele din care urmeaza sa-și faca ținutele. Gigi Becali, care este casatorit de foarte mulți ani cu Luminița , este adeptul stilului vestimentar elegant atunci cand este vorba despre aparițiile sale la evenimente…

- Medicii nutritionisti sustin ca legumele si fructele murate pot deveni alimente probiotice, atat timp cat sint conservate corespunzator. Expertii mentioneaza ca muraturile sint indicate mai ales in perioada rece a anului deoarece au efecte revitalizante, remineralizante, de intarire a sistemului imunitar,…

- Cel puțin un om a murit, iar alți doi au fost raniti într-un schimb de focuri care a avut loc în zona centrala a orasului Amsterdam, potrivit Daily Mail. Știre în curs de actualizare.

- Eruptiile recente ale unor vulcani din Filipine si Japonia au fost urmate de un puternic seism care s-a produs în largul coastelor din Alaska. Este vorba oare despre o simpla coincidenta sau despre un semn precursor al unei catastrofe de mare amploare? Expertii contactati de AFP au pareri unanime:…

- Primul tablou, pictat de renumitul artist, John Singer Sargent, ne arata cațiva soldați britanici, care sunt orbiți din cauza expunerii la gaze. Este considerata una dintre cele mai importante lucrari legate de razaboi. Despre pictura Gassed, New York Times spune ca este "Monumentala", in timp ce Daily…

- In ultima saptamana s-au insumat zece noi decese de minori la cele 20 de victime, de la debutul in octombrie anul trecut al actualului sezon de gripa, care afecteaza mai ales California si Carolina de Nord, noteaza CDC. Expertii se tem ca actualul sezon va fi la fel de letal precum cel din…

- Un barbat din Montreal, recunoscut pentru farsele sale, i-a pacalit pe politisti dupa ce a sculptat o masina din zapada. Fortele de ordine au crezut ca autovehiculul era parcat ilegal asa ca au lasat pe „parbrizul” canadianului o amenda, relateaza Daily Mail.

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan a reacționat prompt dupa ce Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) a publicat, astazi, raportul privind coruptia din tara noastra. Expertii arata in raport ca autoritatile din Romania au indeplinit doar doua din cele 13 recomandari facute in 2016.„Grupul…

- Un asteroid gigantic, care este mai mare decat cea mai inalta cladire din lume, Burj Khalifa o sa treaca la o mica distanța de Pamant la inceputul lunii februarie. Asteroidul a primit numele 2002 AJ129 și are poate fi distructiv, supune NASA. Experții mai susțin ca va trece pe langa Pamant cu o viteza…

- Grigori Rodcenkov, fost șef al Agenției moscovite antidoping, dezvaluie in Daily Mail strategia cu care Rusia incerca sa performeze la Mondiale, dictata chiar de ministrul Sportului, dupa modelul JO de la Soci. Dupa Olimpiada de iarna de la Soci 2014, rușii aveau de gand sa dea lovitura la CM 2018.…

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou…

- O studenta, care era alergica la produsele lactate, a decedat dupa ce a mancat un burger care continea carne de pui gatita in lapte batut. Shahida Shahid, in varsta de 18 ani, a murit cand se afla in spital, pe 12 ianuarie 2015, la 3 zile dupa ce a consumat un burger de la Almost Famous Burgers,…

- Edilul-șef al Capitalei a anunțat ca va lua cateva masuri, cu scopul de a fluidiza traficul. Primarul Gabriela Firea vrea ca pe linia de tramvai sa se mute autobuzele, bicicliștii și salvarile. Potrivit codului rutier, șoferii pot circula și ei pe linia de tramvai, daca strada are doar doua benzi. Primarița…

- Jon Paul Steuer, actorul care l-a interpretat pe copilul din "Star Trek", Alexander Rozhenko, a murit in noaptea de Revelion, la numai 33 de ani, informeaza Daily Mail. Steuer a murit in locuinta lui din Oregon.

- O carte publicata de Michael Wolff arata ca Ivanka Trump a declarat prietenilor sai, cu detalii, cum tatal ei, președintele SUA, Donald Trump, își aranjeaza parul. Trump a recurs la o intervenție chirurgicala pentru a-și micșora scalpul, ceea ce a redus dimensiunea zonelor în care…

- Șoferii care vor importa mașini a caror valoare depașește 1 milion și jumatate de lei vor plati o taxa adaugatoare la vama. Valoarea accizei reprezinta doua procente din pretul automobilului.

- Copilul cuplului, de numai 9 ani, a fost martorul scenelor oribile. Acesta a privit cu groaza momentul in care tatal sau, Anatoly Leontikov, a impuscat-o pe Veber cu o pusca pneumatica. Pe data de 26 decembrie, barbatul a spart un geam pentru a intra in casa in care prezentatoarea TV…

- Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care au marcat caderea comunismului in statele din Europa Centrala și de Est (printre care și Romania), precum și fosta URSS, sunt mai scunzi decat cei care s-au nascut in plina era comunista, dar și decat cei nascuți dupa aceasta perioada.…

- Secretele celor mai bune sarmale, de la Nicolai Tand și Horia Virlan: primul le gatește dupa rețeta tradiționala din Maramureș, locul lui de baștina, celalalt are o rețeta din batrani, pe care o respecta cu sfințenie! Ambii chefi celebri ne-au dezvaluit ce ingrediente folosesc și cum pregatesc cele…