Secretele unui beauty vlogger de succes: Larisa Lupoaea Secretele unui beauty vlogger de succes: Larisa Lupoaea Cunoscutul influencer din social media a acordat un interviu #UnalikeBeauty pentru www.toplineshop.ro , dezvaluind ca mama sa este reperul de eleganta si frumusete pe care isi doreste sa il urmeze. „Desi poate suna cliseic, mama este etalonul elegantei, frumusetii si feminitatii pentru mine. Nu am vazut-o niciodata sa iasa din casa nemachiata, nearanjata, necoafata. A fost si este mereu impecabila si un exemplu pentru mine”, a declarat Larisa pentru toplineshop.ro . in privinta ritualului sau zilnic de infrumusetare, Larisa subliniaza ca… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

