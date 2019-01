Stiri pe aceeasi tema

- Murray Grossan (94 de ani) un medic ORL, spune ca, deși intra in contact cu zeci de oameni, a invațat cum sa se protejeze impotriva germenilor, viroezi și gripei. Medicul a invațat cum sa se țina departe de raceala și gripa timp de mai bine de 10 ani. Care este secretul lui? Murray Grossan a recunoscut…

- Indiferent daca le mananci in fiecare zi sau doar ocazional, poți invața cum sa incluzi ouale intr-o dieta sanatoasa. Iata ce spun experții despre aceste alimente!Experții in nutriție sunt de acord ca proteinele și vitaminele din oua transforma aceste alimente intr-o opțiune sanatoasa. Acestea…

- „Craciun fericit, dar si sanatos!“ Aceasta ar trebui sa fie urarea de pe buzele tuturor, mai ales ca perioada Sarbatorilor de Iarna abunda in tentatii culinare, petreceri de tot felul si mese in familie unde vedetele sunt mancarurile apetisante. Insa gustul delicios nu inseamna intotdeauna si calitate,…

- Semnele imbatranirii cuprind nu numai apariția ridurilor, ci și pierderi ale memoriei, scaderea activitații cerebrale și creșterea riscului de apariție a bolilor cronice ca boli de inima, osteoporoza și cancer. Imbatranirea sanatoasa inseamna și a trai mai mult, mai sanatos. ...

- Romania TV a obtinut documentele care au fost depuse de Udrea in fata magistratilor. Fosta Blonda de la Cotroceni a platit un medic care a spus in instanta ca riscul micutei Eva de a muri in conditiile din inchisoare este de 90 la suta."In apararea ei pentru a iesi din inchisoarea din Costa…

- Suferi de anemie sau te simti obosit si fara putere? Te confrunti cu probleme precum constipatie, diareea sau tensiune arteriala crescuta? Consuma cateva curmale si vei scapa de problemele enumerate mai sus. Curmalele conțin vitaminele A și K. Vitamina A ...

- Ce este cu adevarat sanatos sa mananci? Numeroase tipuri de alimente ne dau esențialul de nutrienți. Dar sa le alegem este cea mai grea misiune. Conform themysteriousworld.com urmatoarele alimente sunt printre cele mai sanatoase din lume.

- O linie vitala de aparare a organismului este integritatea, sanatatea mucoasei tubului digestiv, atrage atentia dr. Elena Tanase, medic specialist in medicina interna. Medicul explica in ce fel trebuie sa ne alimentam pentru a ne mentine in forma.