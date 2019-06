SECRETELE specialiștilor - Cum putem PROTEJA copiii efectele nocive ale caniculei Vara iși face de cap, iar temperaturile extrem de ridicate ne pun la grea incercare nu doar pe noi, adulții, ci și pe copii. Cum putem evita efectele nocive ale caniculei asupra micuților? Specialiștii vin cu zece reguli simple, care ne ajuta sa dobandim o stare de bine, conform sfatulparinților.ro. Citește și: STUDIU: Tehnologia 5G in Romania va determina schimbari ample in infrastructura retelelor de telecomunicatii 1. Racoriti casa Tineti geamurile deschise pe timpul noptii si inchideti-le de cum rasare soarele. Pe timpul zilei, trageti storurile daca aveti, daca nu jaluzelele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu profunda durere despre tragedia petrecuta in localitatea Sangeru, din judetul Prahova, in urma careia și-au pierdut viața trei copii și al patrulea este dat disparut dupa ce casa in care locuiau a fost luata de o puternica viitura, a transmis,…

- Cafeaua este probabil, la nivel mondial, cea mai comuna bautura preparata. Unii nu concep sa iși inceapa ziua fara sa savureze o cafea , alții acuza dureri de cap dupa doar cateva guri. Și de o parte și de cealalta exista studii care scot in evidența beneficiile dar și contraindicațiile consumului de…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, duminica seara, ca exista posibilitatea inchiderii unor scoli, in conditiile in care meteorologii au anuntat ca urmeaza cateva zile cu vreme severa

- Un val de aer polar vine peste Romania și va determina o racire neobișnuita a vremii. Specialiștii au emis o atenționare meteo: timp de trei zile ne vom confrunta cu o vreme severa. Meteorologul Mihai Timu a declarat la Digi24 ca ne putem aștepta și la fenomene meteo extreme.

- Specialistii in economie si finante au cateva ponturi cu ajutorul carora cheltuielile pot fi tinute mai usor in frau, chiar si cu ocazia Sarbatorilor, cand dorinta de a avea si de a darui este mault mai mare decat de obicei. In cele ce urmeaza, Adrian Codirlasu, presedintele CFA Romania, va prezinta…

- Faptul ca piata muncii se afla intr-o continua miscare, nu ne mai surprinde, dat fiind ca acest lucru se petrece constant in Romania, incepand cu anii 2000. Pentru cai care inca se afla pe bancile scolii, nimeni nu poate face previziuni exacte cu privire la ce rezerva piata muncii in viitor, astfel…

- Mare iubitor al naturii, cunoscut pentru excursiile și activitațile educative pe care le face impreuna cu fiii lui, Șerban Copoț pregatește un proiect amplu pentru copii, „Liga exploratorilor”. Lansarea carții „Manualul exploratorului” reprezinta prima etapa a proiectului, care iși propune, in primul…

- Madalina Turza este unul dintre cei trei candidați indepedenți romani pentru funcția de europarlamentar și activista pentru drepturile persoanelor cu dizabilitați Și-a lansat candidatura in 21 ianuarie, cand este ziua fetei sale Clara, ca simbol al luptei pentru persoanele care trec prin aceeași suferința…