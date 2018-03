Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Catalin Ivan și ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, au vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre anunțul venit din Parlamentul European conform caruia in toamna acestui an Comisia de Control Bugetar va veni in Romania. „Spuneți cand…

- Autor: Octavian ANDRONIC Dupa 6 ani, la București face explozie o scrisoare a comisiei Europene adresata Guvernului Romaniei prin care se cerea , fara ocolișuri, condamnarea unor persoane suspectate de corupție STOP Nu o recomandare, ci pur și simplu o „directiva” transmisa sub semnatura secretarului…

- Radu Tudor a vorbit in emisiunea "Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre faptul ca Romania a platit amenzi de milioane de euro la CEDO.Potrivit bilantului pe anul trecut al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Romania a platit, in anul 2017, 2.296.451 de euro pentru nerespectarea…

- Apar noi ”liste negre” de la Bruxelles. De aceasta data este vorba despre un document care vorbește despre incompatibilitațile demnitarilor. Documentul a fost prezentat de Mihai Gadea la ”Sinteza...

- Un document anterior „Listei Negre” de la Bruxelles, actul care a creat un val de controverse in aceasta saptamana și pe care se afla nume grele ale politici din Romania, implicate in dosare mari de corupție, a aratat cererile anterioare ale Comisiei. Acestea includ detalii cu privire la marile dosare…

- Europarlamentarul Maria Grapini a reacționat ca urmare a publicarii listei negre, prezentate de Antena 3, in care se cereau informații cu privire la MCV și stabilirea pașilor viitori pentru persoane importante din Romania.

- In urma cu o zi, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, intrebata daca au fost trimise liste cu persoane acuzate de fapte de corupție la Bruxelles, a raspuns: "Ca o regula generala, Comisia Europeana nu comenteaza despre documente aparute in presa cu atribuirea din `surse neoficiale`”.…

- Fostul ministru Decebal Traian Remeș, condamnat și incarcerat in dosarul ”Caltaboșul”, a vorbit la ”Sinteza Zilei” despre faptul ca numele sau apare pe ”lista neagra” a Comisiei Europene.Citeste si: S-A AFLAT: Ce au scos medicii la IVEALA, dupa primele verificari in cazul decesului jurnalistului…

- Comisia Europeana reactioneaza la documentul prezentat duminica seara de Antena 3, despre care s-a spus ca ar fi o lista neagra a unor oameni pe care Bruxelles-ul ii dorea condamnati.Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO. reprezentanta de la Bucuresti a Comisiei Europene afirma: "Ca o regula…

- Adrian Nastase, pe LISTA NEAGRA a CE despre ”CORUPȚI”. Prima reacție a fostului premier Amintim, pe scurt, ca intr-un document din 2012, Comisia Europeana a transmis Romaniei un document cu 21 de puncte, unde la punctul 20 se solicitau informații cu privire la urmatorii pași procedurali…

- Dumitru Buzatu a spus ca aceste dezvaluiri ar fi trebuit facute publice in momentul in care s-au intamplat faptele.„Eu am o singura nedumerire in momentul de fata legata de astfel de declaratii si anume faptul ca, daca oamenii acestia au stiut lucrurile respective, aveau relevanta publica…

- Motivarea avizului negativ al CSM pentru revocarea lui Kovesi. Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruta Kovesi, urmeaza…

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem.

- "Eu nu am de unde sa știu daca a fost sau nu impusa. Ministerul Justiției fusese asumat in Guvernul USL de PNL. Eu am propus in numele PNL in acord cu domnul Ponta pe doamna Pivniceru, pentru ca nu era un om politic, cu prestigiu in lumea justiției pentru ca mi se parea persoana potrivita care sa…

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- Florin Iordache este de parere ca vizita lui Frans Timmermans in Romania a fost una reusita. „Eu vorbesc din perspectiva parlamentara ca a fost o vizita reusita, cel putin intalnirea de la Parlament, stiu ca dumnealui a avut foarte multe intalniri, dar si in perspectiva declaratiei pe care…

- Daca demnitarul este protejat de serviciile speciale in țara lui, automat, prin reciprocitate, in Romania este pazit de SPP. Ca urmare, pentru ca Frans Timmermans este demnitar UE, i s-a asigurat protecție de catre SPP. Fara sa vrea, și Viorica Dancila a fost protejata de Serviciul de Protecție și…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita la București, unde se intlnește cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se află dimineață la Palatul Parlamentului, unde se întâlnește…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, intocmește o lista neagra, pe care se afla cei mai vocali actori impotriva revocarii din funcția a Laurei Codruța Kovesi. In opinia lui Pleșoianu a inceput ”Festivalul orcilor fardați”, conduși de catre Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi.Citește și: ALERTA…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Timmermans se va intalni cu Liviu Dragnea și cu membrii comisiei speciale pentru legile justiției, de Marțișor. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face la București o vizita oficiala de doua zile, a anunțat Comisia Europeana. Oficialul european va mai avea intalniri cu președintele…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- Aseara, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a fost la Antena3, la emisiunea Punctul de intalnire, realizata de Radu Tudor, o serie de precizari cu privire la pensiile si salariile militarilor. "Intotdeauna mi a placut sa spun ca Armata Romaniei si a castigat dreptul sa fie institutia cea mai respectata…

- ”Veritabil atentat la securitatea naționala” ”Vom vorbi despre batjocura incredibila la adresa resurselor Romaniei, cum a reușit statutul roman contraperformanța de a arunca pe fereastra mai multe miliarde de lei, aproape doua miliarde de euro, din redevențe neincasate in urma exploatarii…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a fost invitata lui Radu Tudor in emisiunea "Punctul de intalnire" si a venit cu ultimele precizari privind salariile bugetarilor, dar si noi date despre pensii, informeaza Antena3.ro "Angajatii nu au de unde sa stie pana nu le vine fluturasul. Angajatorii nu…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut-o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis minciuni comisarilor europeni.

- Schimbarile legislative care vizeaza Justitia din Romania si respectarea statului de drept fac obiectul unei dezbateri organizata miercuri, 7 februarie, in Parlamentul European. "Mersul reformei sistemului judiciar din Romania si amenintarea pe care aceasta ar putea-o reprezenta la adresa…

- Europarlamentara Renate Weber a afirmat, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de Intalnire” cu Radu Tudor, ca o europarlamentara romana a avut o expoziție la Bruxelles. Fara a menționa despre ce expoziție e vorba sau ce reprezentau fotografiile din Romania, europarlamentara liberala a pus aceasta…

- In emisiunea ”Punctul de intalnire” cu Radu Tudor, de la Antena 3, Renate Weber a afirmat ca intre partidele coaliției de guvernare din Romania nu exista nicio relație in Parlamentul European. Eurodeputata susține ca la Bruxelles PSD și ALDE nu doar ca nu au scopuri politice comune, ci nu…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- O parte din Comisarii europeni ar fi fost „asaltați” cu inregistrari video de la protestele din Romania legate de modificarea legilor justiției și de intenția coaliției de guvernare PSD-ALDE de schimbare, in viitor, a Codurilor Penale, au relatat joi, pentru EVZ, surse social-democrate.

- Radu Tudor a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, un interviu acordat de Mihai Tudose, in anul 2012. Tudose spunea atunci ca Romania nu are autostrazi, deși sunt investitori straini dispuși sa le faca, pentru ca strainii nu dau șpaga "baieților deștepti".Intrebat…

- Toata lumea este de acord ca la urmatoarea reuniune a ministrilor de Finante din UE un numar de opt state, printre care si Panama, sa fie scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale, a declarat ieri pentru AFP o sursa europeana, potrivit Agerpres. La data de 5 decembrie 2017, cele 28 de state…

- Premierul propus al PSD, europarlamentarul Viorica Dancila, are un consilier chinez. Este vorba despre Weini LI, asistenta la Parlamentul European. Chinezoaica a avut bursa la PE, dar și la mai multe instituții ale ONU, potrivit informațiilor prezentate marți, la emisiunea Punctul de întâlnire,…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de premier, este la baza inginer la Institutul de Petrol și Gaze și are un masterat la SNSPA. În ce privește activitatea sa profesionala, Dancila a fost profesoara la liceul din Videle și din anul 2009 este deputat în Parlamentul României.…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a vorbit la Antena 3 si despre cine ar putea sa fie candidatul social-democratilor la urmatoarele alegeri prezidentiale. Numarul 2 din PSD sustine ca sunt mai multe nume puse in discutie, insa exclude posibilitatea ca PSD sa mearga in alegeri cu un candidat…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Politistii de la Aeroportul "Henri Coanda", Otopeni, au descoperit, in ultimele 24 de ore, mai multe documente false sau falsificate, pe care opt persoane le-au prezentat la controlul de frontiera. "In data de 10.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport 'Henri Coanda',…

- In emisiunea "Punctul de intalnire" pe care o moderez la Antena 3 am lansat impreuna cu Elena Cristian, redactorul sef Jurnalul, un mesaj pentru corectarea unei aberatii birocratice. La finalul lunii...

- Surprize neplacute vor fi și pentru unii bugetari ale caror salarii vor scadea chiar de la inceputul anului viitor, a declarat Olguța Vasilescu, duminica, la emisiunea Subiectiv realizata de Razvan Dumitrescu la Antena 3. - "Pensiile cresc anul viitor, cum au crescut și anul acesta. Anul viitor…

- "Si eu vreau sa merg la comisia SRI si tot astept de la domnul Manda sa ma invite. Tot i-am dat semnale. Poate nu-mi dau seama ca sunt importante (informatiile pe care le detine - n.r.), dar, daca ma intreaba, s-ar putea sa detin informatii de care nici eu sa nu fiu constient ca sunt importante.…