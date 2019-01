Secretele din spatele cursului BNR Raportarea la cursul valutar se face de fiecare data cand o persoana are nevoie sa plateasca online pentru un anumit serviciu sau bun din strainatate sau cand se urmareste simpla realizare a unei tranzactii. Se poate observa ca acesta va fi diferit de la o zi la alta, prezentand fluctuatii mai mari sau mai mici.



Modul in care functioneaza acest sistem a ridicat multe semne de intrebare pentru mai multe persoane, in special legate de formula dupa care se stabileste valoarea cursului monetar. Raspunsul este unul mai complex, fiind influentat de o serie de factori si de aspecte de natura… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

